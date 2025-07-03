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Gönen'de feci kaza! 2 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı

Balıkesir’in Gönen ilçesi Sarıköy yolu üzerinde meydana gelen ve 3 aracın karıştığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.

Gönen'de feci kaza! 2 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı

Edinilen bilgiye göre, 3 aracın karışmasıyla meydana gelen kazada A.K. ve A.K. isimli iki kişi hayatını kaybetti.

YARALILAR ARASINDA ÇOCUKLAR DA VAR

Kazada yaralanan 7 kişiden Y.E., Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilirken, J.A., A.A., E.A. (çocuk) ve Ö.P.A. (çocuk) isimli yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. S.K. ve S.E. isimli yaralıların ise hastanedeki tedavileri sürüyor. Kaza sonrası olay yerine sevk edilen ekiplerin müdahalesiyle yaralılar çevredeki hastanelere kaldırılmış, kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından yol yeniden trafiğe açılmıştı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. (İHA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Gönen
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