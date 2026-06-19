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Gönen’de otluk ve çalılık alan yangını büyümeden söndürüldü

Balıkesir’in Gönen ilçesi Bakırlı Mahallesi’nde bulunan otluk ve çalılık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sayesinde çevreye yayılmadan kontrol altına alınarak söndürüldü.

Gönen’de otluk ve çalılık alan yangını büyümeden söndürüldü

Edinilen bilgiye göre, Gönen ilçesi kırsal Bakırlı Mahallesi sınırlarındaki açık arazide yer alan otluk ve çalılık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Araziden dumanların yükseldiğini gören çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmesi üzerine bölgeye Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler sevk edildi.

Olay yerine kısa sürede ulaşan 1 itfaiye aracı ve 3 personelden oluşan itfaiye ekibi, alevlere müdahale etti. Ekiplerin yürüttüğü çalışmalar sonucunda yangın, çevredeki diğer alanlara sıçramadan kontrol altına alındı. Alevlerin tamamen söndürülmesinin ardından bölgede bir süre soğutma çalışması gerçekleştirildi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Gönen’de otluk ve çalılık alan yangını büyümeden söndürüldü 1

Gönen’de otluk ve çalılık alan yangını büyümeden söndürüldü 2


Kaynak: İHA   |   Bu içerik Kadir Gündüz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
yangın Balıkesir
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