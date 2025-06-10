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Gönül ilişkisi iddiası! Dehşet saçtı: 2 kişiyi öldürdü, 1 kişiyi yaraladı

Muğla'da 35 yaşındaki adam, baba ve oğlunu bıçakla öldürdü. Daha sonra saldırgan, öldürdüğü adamın boşandığı eşini de ağır yaraladı. Gözaltına alınan adamın yaraladığı kadınla gönül ilişkisi olduğu ileri sürüldü.

Gönül ilişkisi iddiası! Dehşet saçtı: 2 kişiyi öldürdü, 1 kişiyi yaraladı

Ortaca ilçesindeki bir tüpçü dükkanında çalışan Köksal U., saat 18.00 sıralarında, bir restoranda garsonluk yapan Menderes Aşgın'ın Terzialiler Mahallesi’ndeki oturduğu apartmanın ikinci katında bulunan evine geldi. İkili arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyürken Köksal U., mutfaktan aldığı bıçakla Menderes Aşgın ve oğlu Kıvanç Aşgın'a saldırdı. Köksal U. baba ile oğlunu öldürürken, Aşgın'ın 3 yıl önce boşandığı ancak aynı evi paylaştığı eşi Nesrin A.'yı ise aynı bıçakla ağır yaralandı.

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KADININ HAYATİ TEHLİKESİ BULUNUYOR

Köksal U., olayın ardından geldiği motosikletine binerek kaçtı. Gürültüleri duyan çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Nesrin A., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan Nesrin A.'nın hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

GÖNÜL İLİŞKİSİ İDDİASI

Ortaca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olay yerine geldiği motosikletle kaçan şüpheli Köksal U.'yu yakalayıp, gözaltına aldı. Nesrin A. ile Köksal U. arasında gönül ilişkisi olduğu öne sürüldü. Köksal U.'nun polisteki işlemleri devam ediyor.

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Kaynak: DHA

10 Haziran 2025
10 Haziran 2025

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Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır
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cinayet Muğla
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