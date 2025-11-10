Google, 10 Kasım’da Atatürk’ü unutmadı: Ulu Önder'i siyah kurdele ile andı

Arama motoru Google, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete intikal ettiği gün olan 10 Kasım'da Atatürk'ü unutmadı.

GOOGLE'DAN 10 KASIM'A ÖZEL SİYAH KURDELE

10 Kasım itibarıyla google.com.tr adresini ziyaret eden kullanıcılar, karşısında siyah bir kurdele gördü.

Kullanıcılar, siyah kurdelenin üzerine geldiğinde ise "Ulu Önder Atatürk'ü saygıyla anıyoruz" cümlesiyle karşılaştı.

SİYAH KURDELENİN ANLAMI NEDİR?

Siyah kurdele, genellikle yas, kayıp ve anma anlamlarını taşır. Bir kişi vefat ettiğinde, siyah kurdele takılır. Bu, sessiz bir saygı ve taziye sembolüdür.