HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji

Google, 10 Kasım’da Atatürk’ü unutmadı: Ulu Önder'i siyah kurdele ile andı

Google, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü ölüm yıl dönümünde unutmadı. Şirket, 10 Kasım’da Atatürk’ü siyah kurdele ile andı.

Google, 10 Kasım’da Atatürk’ü unutmadı: Ulu Önder'i siyah kurdele ile andı
Enes Çırtlık

Arama motoru Google, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete intikal ettiği gün olan 10 Kasım'da Atatürk'ü unutmadı.

GOOGLE'DAN 10 KASIM'A ÖZEL SİYAH KURDELE

10 Kasım itibarıyla google.com.tr adresini ziyaret eden kullanıcılar, karşısında siyah bir kurdele gördü.

Google, 10 Kasım’da Atatürk’ü unutmadı: Ulu Önder i siyah kurdele ile andı 1

Kullanıcılar, siyah kurdelenin üzerine geldiğinde ise "Ulu Önder Atatürk'ü saygıyla anıyoruz" cümlesiyle karşılaştı.

SİYAH KURDELENİN ANLAMI NEDİR?

Siyah kurdele, genellikle yas, kayıp ve anma anlamlarını taşır. Bir kişi vefat ettiğinde, siyah kurdele takılır. Bu, sessiz bir saygı ve taziye sembolüdür.

İlginizi Çekebilir

Unutmadık... Saygı, minnet ve özlemle anıyoruz

Unutmadık... Saygı, minnet ve özlemle anıyoruz

 10 Kasım saat 09.05'te yine hayat durdu! Siren sesleri korna seslerine karıştı

10 Kasım saat 09.05'te yine hayat durdu! Siren sesleri korna seslerine karıştı

 Asırlık çınarlar 10 Kasım'ı anlattı

Asırlık çınarlar 10 Kasım'ı anlattı
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Son dakika | Manisa, Çanakkale, Bursa, Balıkesir birçok ilde hissedildi! 10 Kasım sabahı depremSon dakika | Manisa, Çanakkale, Bursa, Balıkesir birçok ilde hissedildi! 10 Kasım sabahı deprem
Dünyanın dört bir yanında hayat aynı dakikada durdu: Büyük Önder Atatürk, Azerbaycan'dan Çin'e birçok ülkede anıldıDünyanın dört bir yanında hayat aynı dakikada durdu: Büyük Önder Atatürk, Azerbaycan'dan Çin'e birçok ülkede anıldı
Anahtar Kelimeler:
Google Mustafa Kemal Atatürk 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Belçika'da alarm verilmişti! İngiltere harekete geçti: "Asker gönderiyoruz"

Belçika'da alarm verilmişti! İngiltere harekete geçti: "Asker gönderiyoruz"

94 kişi hastaneye kaldırıldı! Valilikten açıklama

94 kişi hastaneye kaldırıldı! Valilikten açıklama

Kerem Aktürkoğlu, Süper Lig'de tarihe geçti! Bunu 2020 yılından beri başarabilen yok

Kerem Aktürkoğlu, Süper Lig'de tarihe geçti! Bunu 2020 yılından beri başarabilen yok

MasterChef Nisa aylarca sevgilisini saklamıştı! Eski yarışmacıyla aşk pozu geldi

MasterChef Nisa aylarca sevgilisini saklamıştı! Eski yarışmacıyla aşk pozu geldi

'Çok net bir tahmin' Asgari ücret için canlı yayında rakam geldi 'İlk kez duyuyorum'

'Çok net bir tahmin' Asgari ücret için canlı yayında rakam geldi 'İlk kez duyuyorum'

Fiyatı 7 aydır 10 TL 'Sudan ucuz' Durumu türkü söyleyerek anlattı

Fiyatı 7 aydır 10 TL 'Sudan ucuz' Durumu türkü söyleyerek anlattı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.