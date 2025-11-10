HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Bir milletin ağladığı gün! Asırlık çınarlar 10 Kasım'ı anlattı: "Onun gibisi bir daha gelmez"

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete uğurlanışının 87. yılında, onu yakından hatırlayanların anıları hala yürekleri ısıtıyor. 102 yaşındaki Cennet Sağ, Atatürk’ün ölüm haberini aldığı gün henüz 15 yaşındaydı. Osmaniye’de yaşayan 102 yaşındaki Rana Özdeş ise soyadını Atatürk’ün verdiği kayınpederi Lütfi Müfit Özdeş’in anısını yaşatıyor. Detaylar haberimizde...

Bir milletin ağladığı gün! Asırlık çınarlar 10 Kasım'ı anlattı: "Onun gibisi bir daha gelmez"

102 yaşındaki Cennet Sağ, Atatürk öldüğünde 15 yaşındaydı. Adana’da öğretmeni ona Hasan Ali Yücel’in “Atatürk” şiirini okuttu. 87 yıldır şiiri unutmadı, ezberinden okuyor.

Bir milletin ağladığı gün! Asırlık çınarlar 10 Kasım ı anlattı: "Onun gibisi bir daha gelmez" 1

'KENDİ ÖZÜMÜ VERİYORUM SANA’

Osmaniye’de yaşayan 102 yaşındaki Rana Özdeş, kayınpederi Lütfi Müfit Özdeş’e soyadını veren Atatürk’ü dualarla anıyor. O günü, Atatürk silah arkadaşına "'Kendi özümü veriyorum sana' demiş” sözleriyle anlattı.

Bir milletin ağladığı gün! Asırlık çınarlar 10 Kasım ı anlattı: "Onun gibisi bir daha gelmez" 2

"BÖYLE ADAM BİR DAHA DÜNYAYA GELMEZ”

İzmir’de 99 yaşındaki Abdurrahman Başaran, Atatürk öldüğünde 4. sınıftaydı. “Bizleri güzel yollara teşvik etti. Böyle adam bir daha dünyaya gelmez” dedi.

Bir milletin ağladığı gün! Asırlık çınarlar 10 Kasım ı anlattı: "Onun gibisi bir daha gelmez" 3

ATATÜRK'ÜN SON YOLCULUĞA UĞURLANDIĞI GÜN

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün naaşının Ankara ve İstanbul'da düzenlenen resmi törenlerle sonsuzluğa uğurlanmasından Etnografya Müzesi'ndeki geçici kabrine nakledilmesine kadar geçen süreyi kapsayan fotoğraflar, bir ulusun önderine duyduğu bağlılığı ve hüznü gözler önüne seriyor.

Bir milletin ağladığı gün! Asırlık çınarlar 10 Kasım ı anlattı: "Onun gibisi bir daha gelmez" 4

AA muhabirinin TBMM arşivinden derlediği bilgiye göre, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün cenaze namazı, 19 Kasım günü Dolmabahçe Sarayı'nda saat 08.10'da İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi İslam Tetkikleri Enstitüsü Müdürü Profesör Mehmet Şerafettin Yaltkaya tarafından kıldırıldı.

Bir milletin ağladığı gün! Asırlık çınarlar 10 Kasım ı anlattı: "Onun gibisi bir daha gelmez" 5

Bir milletin ağladığı gün! Asırlık çınarlar 10 Kasım ı anlattı: "Onun gibisi bir daha gelmez" 6

Atatürk'ün naaşı saat 08.30'da, komutanlığını Orgeneral Fahrettin Altay'ın yaptığı askeri kortejle top arabasına konularak Dolmabahçe Sarayı'ndan çıkarılırken, kortejde Başbakan Mahmut Celal Bayar, TBMM Heyeti, devlet erkanı ve diğer katılımcılar yer aldı.

Bir milletin ağladığı gün! Asırlık çınarlar 10 Kasım ı anlattı: "Onun gibisi bir daha gelmez" 7

Saat 09.10'da kortej, Kabataş, Tophane, Karaköy, Galata Köprüsü, Eminönü ve Gülhane Parkı üzerinden Sarayburnu'na doğru hareket ederken, Atatürk'ün naaşını taşıyan top arabasının Galata Köprüsü'nden geçişi sırasında çekilen fotoğraflar dikkati çekti.

Bir milletin ağladığı gün! Asırlık çınarlar 10 Kasım ı anlattı: "Onun gibisi bir daha gelmez" 8

Atatürk'ün naaşı saat 12.30'da Sarayburnu'ndan Zafer torpidosuna nakledilirken, torpido saat 13.00'te hareket etti, daha sonra Atatürk'ün naaşı Selimiye Kışlası açıklarında bekleyen Yavuz zırhlısına nakledildi. Yavuz, saat 14.00'te İzmit'e doğru hareket etti. Yavuz'un siyah duman çıkartarak İzmit'e doğru hareket ettiği anlar fotoğraflarda yer aldı.

Bir milletin ağladığı gün! Asırlık çınarlar 10 Kasım ı anlattı: "Onun gibisi bir daha gelmez" 9

Türk ve yabancı savaş gemilerinin eşlik ettiği Yavuz zırhlısı saat 19.30'da İzmit Limanı'na yanaştı. Yavuz'un taşıdığı Atatürk'ün naaşı saat 20.30'da İzmit İstasyonu'nda bekleyen özel trene nakledildi. Atatürk'ün naaşını taşıyan özel tren saat 21.00'de Ankara'ya doğru yola çıktı.

Bir milletin ağladığı gün! Asırlık çınarlar 10 Kasım ı anlattı: "Onun gibisi bir daha gelmez" 10

Atatürk'ün naaşını taşıyan özel tren, 20 Kasım 1938 Pazar günü saat 10.00'da Ankara İstasyonu'na ulaştı. Atatürk'ün naaşı, aralarında Cumhurbaşkanı Mustafa İsmet İnönü, TBMM Başkanı Mustafa Abdülhalik Renda ve Başbakan Mahmut Celal Bayar'ın da bulunduğu devlet erkanı, askeri birlikler, yabancı ülke temsilcileri ve kalabalık bir halk kitlesi tarafından istasyonda karşılandı. Atatürk'ün naaşı daha sonra top arabasına konularak kortej eşliğinle saat 10.40'ta istasyondan ayrıldı ve saat 11.30'da TBMM binası (İkinci Meclis/Cumhuriyet Müzesi) önüne getirilerek, burada hazırlanmış olan katafalka yerleştirildi.

Bir milletin ağladığı gün! Asırlık çınarlar 10 Kasım ı anlattı: "Onun gibisi bir daha gelmez" 11

Saat 13.00'ten itibaren halkın Atatürk'ün naaşı önünde ihtiram geçişi yapmasına izin verilirken ihtiram geçişleri gece yarısına kadar devam etti. Halkın uzun kuyruklar oluşturduğu o anlar da fotoğraflara yansıdı.

Bir milletin ağladığı gün! Asırlık çınarlar 10 Kasım ı anlattı: "Onun gibisi bir daha gelmez" 12

ANKARA PALAS'TA DİPLOMATİK SESSİZLİK

Cenaze törenine dünyanın dört bir yanından devlet temsilcileri katıldı. Heyetler, Ankara Palas'ın önünde, tören alanının karşısında yerlerini aldı. Yabancı devlet adamları, TBMM'nin karşısında yer alan Ankara Palas önünde sıralanarak cenaze merasimini sessizce takip etti. O anlar, çekilen fotoğraflarda da yer buldu.

21 Kasım 1938 Pazartesi günü saat 09.00'dan itibaren TBMM binası (İkinci Meclis/Cumhuriyet Müzesi) önünde askeri birliklerin geçit merasimi yapıldı.

Top arabasına konulan Atatürk'ün naaşı, yerli ve yabancı erkanın ve kalabalık bir halk kitlesinin katılımıyla saat 11.00'de TBMM binası (İkinci Meclis/Cumhuriyet Müzesi) önünden alınarak kortej eşliğinde Etnoğrafya Müzesi'ne doğru yola çıkarıldı.

Bir milletin ağladığı gün! Asırlık çınarlar 10 Kasım ı anlattı: "Onun gibisi bir daha gelmez" 13

Bir milletin ağladığı gün! Asırlık çınarlar 10 Kasım ı anlattı: "Onun gibisi bir daha gelmez" 14

Kortej saat 12.15'te Etnografya Müzesi'ne ulaşırken Atatürk'ün naaşı, saat 12.30'da hazırlanan katafalka yerleştirildi. Devlet erkanı, yabancı heyet mensupları ve halk, Etnografya Müzesi'ndeki Atatürk'ün naaşı önünden son kez ihtiram geçişi yaptı. Çanakkale'de Atatürk'e 3 kere yenilen İngiliz Mareşal Birdwood'un da yer aldığı yabancı heyetin uğurlaması da fotoğraflara yansıdı.

Bir milletin ağladığı gün! Asırlık çınarlar 10 Kasım ı anlattı: "Onun gibisi bir daha gelmez" 15
Kaynak: AA   |   Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
10 Kasım saat 09.05'te yine hayat durdu! Siren sesleri korna seslerine karıştı10 Kasım saat 09.05'te yine hayat durdu! Siren sesleri korna seslerine karıştı
Yargıtay Başkanı Kerkez'den 10 Kasım mesajı: "Çağdaş bir devletin temellerini attı"Yargıtay Başkanı Kerkez'den 10 Kasım mesajı: "Çağdaş bir devletin temellerini attı"

Anahtar Kelimeler:
gazi mustafa kemal atatürk 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Belçika'da alarm verilmişti! İngiltere harekete geçti: "Asker gönderiyoruz"

Belçika'da alarm verilmişti! İngiltere harekete geçti: "Asker gönderiyoruz"

94 kişi hastaneye kaldırıldı! Valilikten açıklama

94 kişi hastaneye kaldırıldı! Valilikten açıklama

Kerem Aktürkoğlu, Süper Lig'de tarihe geçti! Bunu 2020 yılından beri başarabilen yok

Kerem Aktürkoğlu, Süper Lig'de tarihe geçti! Bunu 2020 yılından beri başarabilen yok

MasterChef Nisa aylarca sevgilisini saklamıştı! Eski yarışmacıyla aşk pozu geldi

MasterChef Nisa aylarca sevgilisini saklamıştı! Eski yarışmacıyla aşk pozu geldi

'Çok net bir tahmin' Asgari ücret için canlı yayında rakam geldi 'İlk kez duyuyorum'

'Çok net bir tahmin' Asgari ücret için canlı yayında rakam geldi 'İlk kez duyuyorum'

Fiyatı 7 aydır 10 TL 'Sudan ucuz' Durumu türkü söyleyerek anlattı

Fiyatı 7 aydır 10 TL 'Sudan ucuz' Durumu türkü söyleyerek anlattı

Diğer Haberler

Yargıtay Başkanı Kerkez'den 10 Kasım mesajı: "Çağdaş bir devletin temellerini attı"

Yargıtay Başkanı Kerkez'den 10 Kasım mesajı: "Çağdaş bir devletin temellerini attı"

Devlet erkanı 10 Kasım’da Ata'nın huzurunda!

Devlet erkanı 10 Kasım’da Ata'nın huzurunda!

Binlerce vatandaş 'Özlem ve Minnetle' Dolmabahçe Sarayı'na yürüdü

Binlerce vatandaş Dolmabahçe'ye yürüdü

Yer Kayseri... 1.52 promil alkollü yakalandı: 9 bin 268 lira para cezası uygulandı! Savunması bakın ne çıktı...

1.52 promil alkollü yakalandı: Savunması...

Yer Hakkari... Yangın tüm ilçeden görüldü: Nehil Sazlığı yanıyor! Kuş cenneti olarak biliniyordu

Yangın tüm ilçeden görüldü: Sazlık yanıyor!

Son depremler sonrası Övgün Ahmet Ercan'dan 'Gelenbe kırığı' uyarısı: Balıkesir merkezi etkilenebilir

'Gelenbe kırığı' uyarısı: Balıkesir merkezi etkilenebilir

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.