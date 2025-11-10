HABER

10 Kasım saat 09.05'te yine hayat durdu! Siren sesleri korna seslerine karıştı

Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 87. yılında da saat 09.05 hayat 1 dakikalığına durdu. Yolda olanlar araçlarından indi, evde olanlar balkonlarına çıktı. İşte 09.05'te duygulandıran o görüntüler...

10 Kasım saat 09.05'te yine hayat durdu! Siren sesleri korna seslerine karıştı
Ufuk Dağ

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün sonsuzluğa uğurlanışının 87. yılında saat 09.05’te hayat bir kez daha durdu. Ülkenin dört bir yanında vatandaşlar Atatürk'e olan sevgisini saygı duruşunda bulunarak gösterdi.

HAYAT DURDU

Tüm Türkiye'de saatler 09.05’i gösterdiğinde Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün aramızdan ayrıldığı anda saygı duruşuna geçildi. Siren ve korna sesleri ülkenin dört bir yanında yankılandı. Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu.

İşte 09.05'te yaşananlar...

10 Kasım saat 09.05 te yine hayat durdu! Siren sesleri korna seslerine karıştı 1

10 Kasım saat 09.05 te yine hayat durdu! Siren sesleri korna seslerine karıştı 2

10 Kasım saat 09.05 te yine hayat durdu! Siren sesleri korna seslerine karıştı 3

10 Kasım saat 09.05 te yine hayat durdu! Siren sesleri korna seslerine karıştı 4

10 Kasım saat 09.05 te yine hayat durdu! Siren sesleri korna seslerine karıştı 5

