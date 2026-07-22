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Google 3 yeni model duyurdu, biri herkese açık olmayacak!

Google, Gemini 3.6 Flash, 3.5 Flash-Lite ve 3.5 Flash Cyber modellerini kullanıma sundu. Uzun süredir beklenen amiral gemisi model Gemini 3.5 Pro ise listede yer almadı.

Google 3 yeni model duyurdu, biri herkese açık olmayacak!
Enes Çırtlık

Google DeepMind, salı günü üç yeni Gemini modelini birden kullanıma açtı. Ancak duyurunun asıl dikkat çeken yanı, şirketin ne yayımladığından çok neyi yayımlamadığıyla ilgiliydi. Merakla beklenen amiral gemisi model Gemini 3.5 Pro listede yoktu. Yeni modellerden biri ise yalnızca hükümetlere ve güvenilir ortaklara açılacak. İşte detaylar...

ÜÇ YENİ MODEL NE VAAT EDİYOR?

TechCrunch'ta yer alan habere göre, Gemini 3.6 Flash; kodlama, bilgi işleri ve çok modlu performansta iyileştirmeler vaat ederken token kullanımını yüzde 17'ye kadar azaltarak selefi 3.5 Flash'a kıyasla daha ucuza geliyor. Gemini 3.5 Flash-Lite ise sınıfının en uygun maliyetli modeli olarak konumlandırılmış.

Üçüncü model olan 3.5 Flash Cyber ise siber güvenlik açıklarını bulup düzeltmek için ince ayarlanmış özel bir model. Google'a göre bu model, makul bir fiyat noktasında sunuluyor ancak sınırlı erişimli bir pilot program kapsamında yalnızca hükümetlere ve güvenilir ortaklara özel olarak sağlanacak. Google, bu sürümlerdeki odak noktasının, büyük ölçekte yapay zeka ajanları geliştiren müşterilere verimlilik, gecikme süresi ve güvenilirlik sağlamak olduğunu belirtiyor.

Google 3 yeni model duyurdu, biri herkese açık olmayacak! 1

GEMINI PRO NEDEN HALA YOK?

Google, Mayıs ayında 3.5 Flash lansmanı sırasında Pro sürümünün geleceğinin sinyalini vermiş, modelin "şirket içinde zaten kullanıldığını ve önümüzdeki ay kullanıma sunmayı dört gözle beklediklerini" açıklamıştı. Geçen hafta Bloomberg'in haberine göre ise Google, 3.5 Pro'yu piyasaya sürme konusunda iç performans hedeflerini karşılamakta zorlandığı için gecikme yaşıyor.

Gemini Pro modelleri genellikle Google'ın karmaşık akıl yürütme ve kodlama görevleri için en üst düzey modellerini temsil ederken, Flash modelleri üretim uygulamaları için düşük maliyeti ve hızlı yanıt sürelerini önceliklendiriyor.

RAKİPLER BU SÜREÇTE BOŞ DURMADI

Gemini Pro'nun son olarak güncellendiği şubat ayından bu yana geçen sürede OpenAI, GPT-5.5'i yayımladı ve GPT-5.6'yı kullanıma sunmaya başladı. Anthropic ise bu dönemde Claude Opus 4.8 ve Claude Sonnet 5'i piyasaya sürdü ve Fable 5'e erişimi genişletti. Bu gelişmeler, rakip laboratuvarların yoğun lansman temposunu gözler önüne seriyor.

Google DeepMind ürün lideri Logan Kilpatrick ise salı günü şirketin Gemini 3.5 Pro'yu şu anda ortaklarla test ettiğini ve modelin yakında gelmesini umduklarını söyledi. Kilpatrick ayrıca ekibin, Gemini 4 için şimdiye kadarki en iddialı ön eğitim (pre-training) sürecini başlattığını da belirtti.

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Anahtar Kelimeler:
Google yapay zeka
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