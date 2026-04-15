Google Chrome'a Gemini destekli "Skills" özelliği eklendi

Yapılan duyuruya göre Google, kullanıcıların farklı web sayfalarında çalışabilen favori yapay zeka komutlarını (istemlerini) tekrar yazmak zorunda kalmadan kaydetmelerine ve yeniden kullanmalarına olanak tanıyan Skills (Beceriler) adlı yeni bir özelliği görücüye çıkardı.

Gemini halihazırda kullanıcıların bir web sayfası hakkında soru sormasına, bilgilerini özetlemesine veya çeşitli görevleri yerine getirmesine olanak tanıyor. Skills, kullanıcıların tek bir tıklamayla defalarca erişilebilen yapay zeka komutları oluşturmasına olanak tanıyarak bunu bir adım öteye taşıyacak.

TEK TIKLA YENİDEN KULLANILABİLİR KOMUTLAR

Örneğin Google, bir kullanıcının tarif web sitelerine bakarken Gemini'den sık sık vegan alternatifler önermesini istemesi durumunda, artık bu komutu kaydedip farklı web sayfalarında kullanabileceğini öne sürüyor.

Özelliğe erişmek için yapay zeka komutunu doğrudan sohbet geçmişinden bir "Skill" olarak kaydetmek yeterli oluyor. Bu Skill daha sonra Chrome'daki Gemini'de eğik çizgi ( / ) yazılarak veya artı işareti ( + ) düğmesine tıklanarak yeniden kullanılabiliyor. Skill daha sonra görüntülenmekte olan web sayfasında ve seçilen diğer ek sekmelerde çalışacak. Google, bu Skill'lerin herhangi bir zamanda düzenlenebileceğini de not ediyor.

SKILLS KÜTÜPHANESİ DE DUYURULDU

Testlerde şirket, erken benimseyenlerin Skills'i sağlık ve yaşam (örneğin tariflerdeki protein makrolarını hesaplama), alışveriş karşılaştırmaları ve uzun belgeleri tarama-özetleme gibi alanlarda kullandığını tespit etti.

Kullanıcıların Skills'i kullanmaya başlamasına yardımcı olmak için şirket ayrıca üretkenlik, alışveriş, tarifler vb gibi alanlarda ortak görevler ve iş akışları sunacak bir Skills kütüphanesi de duyurdu. Önceden programlanmış Skill'lerden birini kullanmak için kullanıcıların tek yapması gereken onu Chrome'daki kaydedilmiş Skill'lerine eklemek. Skill, komutu düzenleyerek kullanıcının ihtiyaçlarına uyacak şekilde de özelleştirilebiliyor.

EYLEMDEN ÖNCE ONAY SİSTEMİ

Chrome'daki diğer Gemini eylemlerinde olduğu gibi Skills, e-posta göndermek veya takvime bir etkinlik eklemek gibi belirli eylemleri gerçekleştirmeden önce kullanıcıdan onay isteyecek.

NE ZAMAN, KİMLER KULLABİLECEK?

Skills Google hesabında oturum açmış Chrome masaüstü kullanıcılarına sunulmaya başlandı. Özellik başlangıçta yalnızca Chrome tarayıcısının dili İngilizce (ABD) olarak ayarlanmışsa kullanılabilecek.