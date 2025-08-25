Günümüzde en çok kullanılan internet tarayıcısı Google Chrome'dur. Her gün milyarlarca kullanıcının bilgileri işlenir ve kaydedilir. Böylelikle daha sonraki kullanımlarda kolaylık sağlanmış olur. Ayrıca Google Chrome'un güvenlik duvarı yapay zeka algoritmasıyla desteklenen bir sistemdir. Hassas verilerinizin çalınma ihtimali; üçüncü parti uygulamaların kötücül yazılımlarını kullanmadığınız sürece son derece düşüktür.

Google Chrome eklentileri ve uzantıları ise kullanıcı alışkanlıklarınızı geliştirilir. Chrome uzantılarının önemli bölümü Google tarafından geliştirilen uygulamalardır. Yani uzantı kullanmak hassas bilgileriniz için doğrudan bir risk oluşturmaz (yine de uygulama izinlerine ve uzantı kaynaklarına dikkat etmek gerekir).

Bazı kullanıcılar ise çeşitli nedenlerden verilerinin kaydedilmesini istememektedir. Bu durum güvenlik endişelerinden çerezlere karşı veri ve enerji tasarrufu gibi düşünceler olabilir. Bu tarz kullanıcılar için de Google Chrome gizli sekme oluştur ile internette gizli modda seyahat etmenize olanak tanır. Gizli moddayken, arama motorlarında yaptığınız arama kelimeleri dahil olmak üzere hiçbir veri kaydedilmez. Gizli mod, verilerinin kaydedilmemesini isteyen kullanıcılar için cazip bir seçenektir ancak bu modda Google Chrome'un uzantılar gibi bazı fonksiyonlarının kullanılabilirliği de merak konusudur.

Google Chrome’da uzantılar gizli modda nasıl çalışır? Chrome gizli mod uzantıları kullanma yöntemi

Google Chrome’u başlatın ve sağ üst köşedeki üç noktaya tıklayarak "uzantılar" bölümüne gidin. Menü seçeneğine girerek "diğer araçlar" sekmesinden "uzantılar" bölümünü seçin. İzin vermek istediğiniz uygulamayı seçtiğinizde açılacak sayfada uygulamanızda yüklü bütün uzantılar size getirilecektir. Kullanmak istediğiniz uzantıya tıklayıp "ayrıntılar" kısmından "gizli mod" iznini bulun. Bu sayfada "gizli modda çalıştırmaya izin ver" seçeneğine tıklayarak özelliği aktif hale getirebilirsiniz.

Dikkat edilmesi gerekenler

Orijinal ayarlarda gizli moddayken uzantı kullanma izni her zaman kapalıdır. Çünkü gizli modda Chrome kendi kayıtlarından meshuldür. Yani Google ile bağlantılı olmayan bir uzantıyı gizli modda aktif hale getirdiğinizde uzantı otomatik olarak veri kaydında bulunuyor olabilir. Bu da arama geçmişiniz ve ziyaret ettiğiniz sayfalara dair siz fark etmeden kendi veri tabanına aktarıyor olabilir. Bu nedenle hassas verilerin korunması konusunda güven veren uzantılar gizli modda etkinleştirilmelidir.

Gizli modda en çok tercih edilen uzantılar

Reklam engelleyiciler (AdBlock, uBlock Origin)

Gizli modda en popüler uzantılardan birisidir. Google verileriniz olmadan sizlere önerilebilecek reklam ve harici kaynağa taşıyan click-baitlerin zararlı yazılımları yönlendirme ihtimali yüksektir. Reklam engelleyiciler, harici kaynağa yönlendirilmeyi ve gereksiz pop-upların açılmasını engeller.

Gizli modda ziyaret ettiğiniz kaynakların kaydedilmesinden kaçınırken Google'daki kayıtlı şifrelerinize ulaşmayı da kaybetmiş olursunuz. Parola yönetici uygulamaları (Bitwarden, LastPass gibi) gizli oturumlarda şifrelerinizi hızlıca doldurabilmenizi sağlar.

Not alma ve ekran görüntüsü araçları (Evernote Web Clipper, Nimbus Screenshot)

Gizli moddayken ziyaret ettiğiniz bir sayfayı daha sonra lazım olduğunda bulamazsınız. Sekmeyi kazara kapatma durumlarında da bu geçerlidir. Gizli mod için yakın zamanda kapatılan sekmeyi geri aç gibi bir seçenek yoktur. Eğer ki verileriniz kaydedilmeden ziyaret ettiğiniz sayfaları not almak istiyorsanız bu araçları kullanabilirsiniz.