Google çöktü, Türkiye harekete geçti! İlk açıklama geldi: "Teknik rapor talep ettik"

Küresel Google krizi! Kullanıcı raporlarına göre; Google arama motoru, Gmail, Google Play, Google Meet, Gemini gibi birçok Google servisine erişimde sorun yaşanıyor. Google'daki sorunun nedeni merak edilirken, Türkiye de söz konusu probleme yönelik harekete geçmiş durumda. Bu anlamda Türkiye'den ilk açıklama yapıldı.

TEKNİK RAPOR TALEP EDİLDİ

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, resmi X hesabından yaptığı paylaşımda, Google, Android ve bağlı servislerinde Türkiye ile Avrupa bölgesini kapsayan kesinti yaşandığını belirterek, "Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezimiz Google’dan kesintinin sebebiyle teknik rapor talep etti. Süreci yakından takip ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Yaşanan bu kesintilerin yerli ve milli ürün ve yazılımların ne denli önemli olduğunu gösterdiğini bildiren Bakan Yardımcısı Sayan, "Bu sebeple 5G’nin hem yazılım hem de donanım kısmında yerlilik oranını artırmak için çok fazla çalıştık. Şu anda %60 olan yerlilik oranımızı daha da artıracağız." dedi.