Google'da kod yazımında yapay zekânın payı yüzde 75'e ulaştı

Google'ın yaptığı açıklamaya göre şirket içinde üretilen yeni kodların dörtte üçü (yüzde 75'i) artık yapay zekâ tarafından oluşturuluyor ve insan mühendisler tarafından inceleniyor.

Şirketin Ekim 2024'te paylaştığı verilere göre yeni kodların yaklaşık dörtte biri yapay zekâ tarafından üretiliyordu. Geçen sonbaharda ise bu oranın yüzde 50'ye yükseldiği açıklanmıştı. Yani rakamlar, son yıllarda istikrarlı biçimde yükselmiş durumda.

AJAN TABANLI İŞ AKIŞI

Business Insider'da yer alan habere göre, Google CEO'su Sundar Pichai, Çarşamba günü yayımladığı blog yazısında şirketin "gerçek anlamda ajan tabanlı iş akışlarına" geçtiğini ve mühendislerinin giderek daha fazla otonom görev yürüttüğünü belirtti.

DİĞER ŞİRKETLER DE YAPAY ZEKAYA YÖNELDİ

Kodlamada yapay zekâya yönelen tek büyük teknoloji şirketi Google değil. Microsoft CEO'su Satya Nadella, geçen yıl Nisan ayında şirketin bazı projelerinde kodların yüzde 20-30'unun yapay zekâ tarafından yazıldığını söylemişti. Aynı ay Microsoft CTO'su Kevin Scott ise beş yıl içinde kodların yüzde 95'inin yapay zekâ tarafından oluşturulacağına inandığını belirtmişti.