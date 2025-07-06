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Google’da Yaz Sezonunun Gözdesi Türkiye! Tatil aramalarında ilgi gören destinasyonlar arasında zirvedeki yerini koruyor

Türkiye, 2025 yaz sezonu için tatil aramalarında Google'da en çok ilgi gören destinasyonlar arasında zirvedeki yerini koruyor.

Google’da Yaz Sezonunun Gözdesi Türkiye! Tatil aramalarında ilgi gören destinasyonlar arasında zirvedeki yerini koruyor
Mustafa Fidan

2025 yazı için tatil planları yapan gezginlerin Google'da en çok aradığı ülkeler arasında Türkiye, modası asla geçmeyen bir klasik olarak öne çıkıyor.

Google’da Yaz Sezonunun Gözdesi Türkiye! Tatil aramalarında ilgi gören destinasyonlar arasında zirvedeki yerini koruyor 1

Google’da Yaz Sezonunun Gözdesi Türkiye! Tatil aramalarında ilgi gören destinasyonlar arasında zirvedeki yerini koruyor 2

Antalya, Bodrum, Kuşadası ve Alanya; sıcak plajları, mükemmel otelleri ve zengin tarihî dokusuyla hem aileler hem de bireysel gezginler için cazibesini artırıyor.

Google’da Yaz Sezonunun Gözdesi Türkiye! Tatil aramalarında ilgi gören destinasyonlar arasında zirvedeki yerini koruyor 3

Google’da Yaz Sezonunun Gözdesi Türkiye! Tatil aramalarında ilgi gören destinasyonlar arasında zirvedeki yerini koruyor 4

HER ŞEY DAHİL PAKETLER VE AVANTAJLI FİYATLAR

Özellikle her şey dahil paketler ve diğer Akdeniz ülkelerine kıyasla hâlâ avantajlı fiyatlar, Türkiye’yi Balkanlar başta olmak üzere birçok ülkeden turistin ilk tercihi haline getiriyor.

Google’da Yaz Sezonunun Gözdesi Türkiye! Tatil aramalarında ilgi gören destinasyonlar arasında zirvedeki yerini koruyor 5

Google’da Yaz Sezonunun Gözdesi Türkiye! Tatil aramalarında ilgi gören destinasyonlar arasında zirvedeki yerini koruyor 6

Türkiye'nin sunduğu yalnızca deniz, kum ve güneş değil... Kültürel zenginlikleri, tarihî mirası, eşsiz doğası ve lezzet durakları ile ülkemiz, farklı deneyimler arayan gezginlerin de gözdesi olmayı sürdürüyor.

Google’da Yaz Sezonunun Gözdesi Türkiye! Tatil aramalarında ilgi gören destinasyonlar arasında zirvedeki yerini koruyor 7

Google’da Yaz Sezonunun Gözdesi Türkiye! Tatil aramalarında ilgi gören destinasyonlar arasında zirvedeki yerini koruyor 8

Google’da Yaz Sezonunun Gözdesi Türkiye! Tatil aramalarında ilgi gören destinasyonlar arasında zirvedeki yerini koruyor 9

DALIŞTAN DOĞA YÜRÜYÜŞLERİNE, TARİHÎ KENT TURLARINDAN YEREL MUTFAK KEŞİFLERİNE

Sağlık ve macera turizmine olan ilginin arttığı 2025 yazında Türkiye; dalıştan doğa yürüyüşlerine, tarihî kent turlarından yerel mutfak keşiflerine kadar geniş bir yelpazede seçenekler sunuyor.

Google arama verilerine göre Türkiye’nin ardından Yunanistan (Lefkada, Paros, Santorini, Girit), İtalya (Puglia, Sicilya, Sardunya), Mısır (Hurghada, Sharm El Sheikh), Malta (Valletta, Mdina, Gozo), Portekiz (Lizbon, Porto, Algarve) ve Kıbrıs (Baf, Larnaka) gibi popüler destinasyonlar da gezginlerin radarında yer alıyor.

Google’da Yaz Sezonunun Gözdesi Türkiye! Tatil aramalarında ilgi gören destinasyonlar arasında zirvedeki yerini koruyor 10

Akdeniz’in bu cazip rotaları; güzel manzaralar, kültürel deneyimler ve gastronomi ile ön plana çıkarken, Türkiye özellikle fiyat avantajı, çeşitlilik ve erişilebilirlik konularında öne geçiyor.

Google’da Yaz Sezonunun Gözdesi Türkiye! Tatil aramalarında ilgi gören destinasyonlar arasında zirvedeki yerini koruyor 11

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Anahtar Kelimeler:
Kültür ve Turizm Bakanlığı Google Akdeniz Turizm ege
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