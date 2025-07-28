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Google'dan deprem itirafı: 6 Şubat'ta 10 milyon kişiye uyarı gitmedi!

Google, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde, erken uyarı sisteminin başarısız olduğunu kabul etti. Şirket, milyonlarca kişiye gerekli uyarının ulaşmadığını belirtti.

Google'dan deprem itirafı: 6 Şubat'ta 10 milyon kişiye uyarı gitmedi!

Google, Türkiye’yi yasa boğan 6 Şubat 2023 depremleriyle ilgili çarpıcı bir açıklama yaptı. Teknoloji devi, Kahramanmaraş merkezli depremlerde erken uyarı sisteminin beklenen performansı göstermediğini ve milyonlarca kişinin zamanında uyarı alamadığını kabul etti.

BBC’ye konuşan Google yetkilileri, ilk 7.8 büyüklüğündeki deprem için yalnızca 469 kişiye "Harekete Geçin" seviyesinde uyarı gönderildiğini, oysa deprem merkezine yaklaşık 160 kilometre mesafede yaşayan yaklaşık 10 milyon kişiye en yüksek düzeyde uyarı gönderilebileceğini belirtti.

Google dan deprem itirafı: 6 Şubat ta 10 milyon kişiye uyarı gitmedi! 1

Ayrıca yaklaşık yarım milyon kişiye, yalnızca "hafif sarsıntı" algılandığında verilen düşük öncelikli bir uyarı gönderildiği açıklandı. Bu tür uyarılar, kullanıcıları tehlike konusunda harekete geçirecek kadar güçlü sayılmıyor.

ANDROİD CİHAZLARDA ÇALIŞIYOR

Google’ın deprem erken uyarı sistemi, Türkiye’deki telefonların yaklaşık %70’ini oluşturan Android cihazlar üzerinden çalışıyor. Sistem, sismik hareketleri algılayarak kullanıcıları birkaç saniye öncesinden uyarma hedefi taşıyor. 6 Şubat depremlerinde sistem, şiddeti yanlış değerlendirdiği için önemli bir uyarı gecikmesi yaşandı.

Google dan deprem itirafı: 6 Şubat ta 10 milyon kişiye uyarı gitmedi! 2

"SİSTEMİMİZİ GELİŞTİRİYORUZ"

Google sözcüsü, olay sonrası yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Her depremden öğrendiklerimize dayanarak erken uyarı sistemimizi geliştirmeye devam ediyoruz.”

DEPREMİN AĞIR BİLANÇOSU

6 Şubat sabahı meydana gelen çifte deprem, Türkiye’nin güneydoğusunda büyük yıkıma neden oldu. Resmi verilere göre 55 binden fazla kişi hayatını kaybetti, 100 binden fazla kişi yaralandı. Birçok kişi, gece saatlerinde başlayan sarsıntı sırasında uykudaydı.

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Anahtar Kelimeler:
deprem
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