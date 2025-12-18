Google'dan GPT-5.2'ye 'hızlı' rakip: Gemini'da "Flash 3" dönemi başladı

Yeni Gemini 3 Flash modeli, Google'ın Gemini 2.5 Flash modelini duyurmasından 6 ay sonra geldi ve önemli iyileştirmeler sunuyor.

SELEFİNİ GERİDE BIRAKTI

Kıyaslamalarda Gemini 3 Flash modeli, selefinden önemli bir farkla daha iyi performans gösteriyor ve bazı ölçümlerde Gemini 3 Pro ve GPT-5.2 gibi diğer modellerin performansını yakalıyor.

Örneğin, farklı alanlardaki uzmanlığı test etmek için tasarlanan Humanity’s Last Exam (İnsanlığın Son Sınavı) kıyaslamasında, araç kullanımı olmadan %33,7 puan aldı. Karşılaştırma yapmak gerekirse; Gemini 3 Pro %37,5, Gemini 2.5 Flash %11 ve yeni yayınlanan GPT-5.2 bu testten %34,5 puan aldı.

Çok modluluk ve akıl yürütme kıyaslaması MMMU-Pro'da ise yeni model, %81,2 puanla tüm rakiplerini geride bıraktı.

VARSAYILAN MODEL OLDU

Google, Gemini 3 Flash'ı dünya genelinde Gemini uygulamasında varsayılan model yaparak Gemini 2.5 Flash'ın yerine geçiriyor. Techcrunch'ta yer alan habere göre, Kullanıcılar matematik ve kodlama soruları için model seçiciden Pro modelini tercih etmeye ise devam edebiliyor.

Şirket, yeni modelin çok modlu içeriği tanımlamada ve buna dayalı yanıtlar vermede iyi olduğunu söylüyor. Şirket ayrıca modelin, kullanıcıların sorgularının niyetini daha iyi anladığını ve resimler ve tablolar gibi öğelerle daha görsel yanıtlar üretebildiğini belirtti.