Google’dan Meta’ya Gemini kısıtlaması iddiası: Yapay zeka projeleri gecikti

Yapay zeka yarışında şirketler yalnızca model geliştirmek için değil, bu modelleri çalıştıracak bilgi işlem kapasitesine erişmek için de rekabet ediyor. Tıpkı Google ile Meta arasındaki son olay gibi.

Financial Times’ın yayımladığı habere göre Google, Meta’nın talep ettiği Gemini kapasitesinin tamamını karşılayamayınca sosyal medya şirketinin kullanımına sınır getirdi.

GOOGLE, META’NIN GEMİNİ KULLANIMINI NEDEN SINIRLADI?

Financial Times’ın haberine göre Alphabet çatısı altındaki Google, Meta’nın Gemini yapay zeka modelleri için satın almak istediği kapasitenin tamamını sağlayamadı. Gazete, Google’ın Meta’ya mart ayı civarında bu kapasitenin tamamını karşılayamayacağını bildirdiğini aktardı.

Habere göre bu açık, Meta’nın bazı iç yapay zeka projelerini aksattı ve geciktirdi. FT, durumdan başka Google müşterilerinin de etkilendiğini ancak Meta’ya kıyasla daha sınırlı düzeyde etki yaşadıklarını belirtti.

Meta’nın daha fazla etkilenmesinin nedeni olarak ise şirketin Google’ın modellerine yönelik olağanüstü yüksek talebi gösterildi.

META'DAN ÇALIŞANLARINA VERİM AÇIKLAMASI

Financial Times’ın haberine göre kısıtlamalar nedeniyle Meta, çalışanlarını yapay zeka token’larını daha verimli kullanmaya teşvik etti. Token’lar, yapay zeka kullanımını ölçmek için kullanılan birimler olarak tanımlanıyor.

Bu ayrıntı, kısıtlamanın yalnızca şirketler arası kapasite anlaşmasıyla sınırlı kalmadığını; Meta içinde yapay zeka araçlarının kullanım biçimine de yansıdığını gösteriyor. Ancak kaynak haberde, hangi projelerin etkilendiğine veya gecikmelerin ne kadar sürdüğüne dair ayrıntı yer almıyor.

YAPAY ZEKA KAPASİTESİ KRİTİK HALE GELDİ

Kaynak habere göre şirketler çiplere ve veri merkezlerine milyarlarca dolar harcamaya devam etse de, artan yapay zeka hizmetleri talebini destekleyecek yeterli bilgi işlem gücünü güvence altına almakta zorlanıyor.

Bu durum yalnızca Meta’nın Google modellerine erişimiyle ilgili değil; daha geniş yapay zeka altyapısı yarışının da bir parçası olarak öne çıkıyor. Model kullanımı arttıkça, şirketlerin ihtiyaç duyduğu hesaplama kapasitesi de büyüyor.

GOOGLE CLOUD TARAFINDA TABLO NASIL GÖRÜNÜYOR?

Google Cloud’un geliri, mart ayında sona eren ilk çeyrekte 20 milyar dolara yükseldi. Ancak Google CEO’su Sundar Pichai, bilgi işlem gücü kısıtlamalarının daha yüksek büyümeyi engellediğini söyledi.

Pichai’ye göre bu kısıtlamalar, Google Cloud biriminin bekleyen iş hacminin çeyrekten çeyreğe neredeyse iki katına çıkmasına da katkıda bulundu. Bu tablo, Google’ın yapay zeka ve bulut tarafında güçlü talep gördüğünü; ancak kapasite sınırlarının büyümenin önünde engel oluşturduğunu gösteriyor.