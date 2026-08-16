Google'dan yapay zekâ içeriklerinde kritik değişiklik: Filigran artık kaldırılabilecek

Google Başkan Yardımcısı Josh Woodward, kullanıcıların yapay zekâ tarafından oluşturulan görsel ve videolardaki görünür filigranları kaldırabileceklerini açıkladı. Bunun için Nano Banana, Omni ve Lyria modellerinde, yapay zekâ içeriklerini belirtmek amacıyla kullanılan tanıdık parıltı simgesini kapatmaya yarayan bir seçenek sunulacak.

Aynı özellik gelecekte Gemini ve video düzenleme aracı Flow'a da gelecek.

GÖRÜNÜR İŞARET KALKACAK, SYNTHID KALACAK

Görünür filigranlar, insanların karşılarına çıkan bir içeriğin yapay zekâ tarafından üretilip üretilmediğini hızlı biçimde anlamalarını sağlıyor. Google'ın yeni seçeneğiyle kullanıcılar bu işareti kaldırabilecek.

Ancak Engadget'a göre değişiklik, görünmez SynthID filigranını ve C2PA metadata bilgilerini etkilemeyecek. Kullanıcılara bunları kapatabilecekleri bir seçenek sunulmayacak.

Bu yöntemlerle bir içeriğin yapay zekâ tarafından üretilip üretilmediğini anlamak ise görünür filigrana kıyasla ek işlem gerektiriyor. Kullanıcının bir sohbet botuna sorması veya içeriği ilgili bir portala yüklemesi gerekiyor.

HER ÜLKEDE KAPATILAMAYACAK

Woodward'a göre filigranı kapatma seçeneği, görünür işaretlerin korunmasının yasalarla zorunlu tutulduğu ülkeler dışında neredeyse her yerde kullanıma sunuluyor.

Avrupa Birliği, kısa süre önce yapay zekâ şeffaflığına ilişkin yeni kurallar açıklayarak "gerçek görünümlü" deepfake içeriklerde görünür filigran kullanılmasını zorunlu hale getirdi. Güney Kore de bu yılın başlarında benzer bir adım attı.

Google'ın değişikliği, yapay zekâ tarafından oluşturulan içeriklerin nasıl etiketleneceği konusunda sektörün değişen yaklaşımını yansıtıyor. Görünür filigranlar insanların deepfake içerikleri hızlı biçimde belirlemesine yardımcı olurken, yapay zekâ araçlarını yaratıcı çalışmalarında kullanan kişiler açısından engel oluşturabiliyor.

Woodward, şirketin yaklaşımını, "Burada yaratıcı kontrol ile güvenlik arasında bir denge kuruyoruz" sözleriyle açıkladı.

YAPAY ZEKÂ FİLİGRANLARINDA SEKTÖR GENELİNDE DEĞİŞİM

Google'ın kararı, yapay zekâ dünyasındaki son filigran değişikliklerinden biri oldu. Suno, bir şarkı başka bir platformda yer aldığında yapay zekâ tarafından üretilip üretilmediğini gösterecek bir etiketleme sistemini de içeren yeni "şeffaflık araçlarını" duyurdu.

Anthropic ise Claude tarafından oluşturulan metinlere ve dosyalara görünmez, C2PA tabanlı filigranlar ekleyeceğini açıkladı. Şirket bu adımı Avrupa Birliği'nin söz konusu düzenlemelerine uyum sağlamak amacıyla attı.