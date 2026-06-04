Google Dreambeans: Yeni yapay zeka uygulaması, hayatınızı çizgi filme dönüştürüyor

Teknoloji devi Google'ın deneysel ürün tasarımına odaklanan ekibi Google Labs, kullanıcıların hayatını adeta canlandıran yapay zekâ destekli yeni bir uygulamayı iOS ve Android için kullanıma sundu. Dreambeans adını taşıyan uygulama, bu sıra dışı ismiyle de dikkat çekiyor.

Uygulamanın arkasındaki isim olan Gozde Oznur, TechCrunch'a yaptığı açıklamada, fikrin kullanıcının çeşitli Google servislerinden toplanan verilerini kullanarak yapay zeka illüstrasyonlu "hikâyeler"den oluşan özenle seçilmiş bir liste oluşturmak olduğunu söyledi. Bu hikâyeler farklı biçimlerde sunulsa da genel olarak yaşam tarzı önerileri niteliği taşıyor. Oznur bunları "ziyaret edilecek yerler, keşfedilecek konular, denenecek şeyler, yaklaşan geziler ve haberdar olunması gereken etkinlikler" olarak tanımlıyor.

FİKİRLERİ, GOOGLE VERİLERİNE DAYANARAK ÜRETİYOR

Şirketin açıklamasına göre uygulama, kullanıcının izniyle Personal Intelligence özelliğini kullanarak Gmail, Takvim, Photos, YouTube ve Arama Geçmişi gibi Google uygulamalarından gelen bilgileri bir araya getiriyor ve yeni fikirler uyandırmak üzere tasarlanmış sınırlı sayıda günlük hikâyeden oluşan bir koleksiyon hazırlıyor. Örneğin bazı hikâyeler kullanıcının yaşadığı yerin yakınında ilgisini çekebilecek yeni bir kafenin önerilmesi gibi coğrafi öneriler olabiliyor.

Tanıtım videosunda yer aldığı biçimiyle, eğer kullanıcı yeni bir köpek sahipleniyorsa ve bu durum Google Takvim'de işaretlenmişse, Dreambeans yeni bir yavru köpekle yaşamanın nasıl bir şey olduğuna dair bilgiler sunabiliyor. Bazı hikâyeler ise kullanıcının geçmiş ilgi alanlarına göre web'den derlenen haber içeriklerinden oluşabiliyor.

Oznur, uygulamanın aynı zamanda doomscrolling alışkanlığına karşı bir çözüm olarak tasarlandığını belirtti. Buna göre uygulama, kullanıcılara günde yalnızca sınırlı sayıda (genellikle 10 ila 14) hikâye sunuyor. Oznur'a göre amaç, kullanıcının birkaç ilham verici fikir edinip ardından dışarı çıkarak hayatını yaşaması.

GİZLİLİK KONUSU

Gizlilik korumalarına ilişkin olarak Oznur, bu önlemlerin oldukça sağlam olduğunu ifade etti. Uygulamadaki hikâyelere erişebilen tek kişinin kullanıcının kendisi olduğunu söyleyen Oznur, kullanıcıların verilerini istedikleri zaman silebileceğini ve araca hangi Google servislerini bağlayacaklarını seçebileceğini belirtti.

Dreambeans şu anda yalnızca ABD merkezli ve uygun koşulları sağlayan Google AI Ultra aboneleri için Android ve iOS'ta erişilebilir durumda. Bununla birlikte kişisel Google hesabına sahip kullanıcılar için bir bekleme listesi de bulunuyor.

Kaynak: TechCrunch