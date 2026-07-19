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Muş'ta akarsuya düşen çocuktan acı haber

Muş'un Bulanık ilçesinde akarsuya düşerek kaybolan 6 yaşındaki çocuğun cansız bedeni, düştüğü yerden yaklaşık 3 kilometre uzaklıkta bulundu.

Muş'ta akarsuya düşen çocuktan acı haber

Yazbaşı köyü yakınlarında 17 Temmuz'da akarsuya düşerek akıntıya kapılan çocuk için ekipler bugün de arama çalışmalarını sürdürdü.

Muş AFAD İl Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen çalışmalara, Erzurum AFAD, Van Emniyet Müdürlüğü dalgıç ekipleri, Van İl Jandarma Komutanlığı su altı arama kurtarma görevlileri, Bulanık İlçe Jandarma Komutanlığı, UMKE, 112 Acil Sağlık ekipleri ve ilgili kurumlar da destek verdi.

Dronların da kullanıldığı arama çalışmalarında, 6 yaşındaki çocuğun cansız bedeni, düştüğü yerin yaklaşık 3 kilometre uzağında bulundu.

Çocuğun cenazesi, otopsi işlemleri için Bulanık Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

NE OLMUŞTU?

17 Temmuz'da Bulanık ilçesinin Yazbaşı köyü yakınlarında bir ailenin 8 ve 6 yaşlarındaki iki çocuğu, henüz bilinmeyen nedenle akarsuya düşmüştü. Yakınları tarafından sudan çıkarılan 8 yaşındaki kız çocuğu, sağlık ekiplerince yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Akıntıya kapılarak gözden kaybolan 6 yaşındaki erkek çocuğun bulunması için çalışma başlatılmıştı.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Muş akarsu
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