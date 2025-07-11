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Google duyurdu, yeni dönem başladı! Veo 3 ile fotoğraflar artık videoya dönüşüyor

Google, kullanıcıların Gemini içerisinde yapay zeka video oluşturma aracı Veo 3 ile fotoğraf yükleyip video oluşturmasına olanak tanıyan “fotoğraftan videoya oluşturma” özelliğini devreye aldı. Yeni özellikle kullanıcılar, fotoğraf yükleyerek Veo 3 yapay zeka video üretme aracıyla sesli videolar oluşturabiliyor.

Google duyurdu, yeni dönem başladı! Veo 3 ile fotoğraflar artık videoya dönüşüyor
Enes Çırtlık

Yapay zeka alanındaki rekabet gün geçtikçe daha da kızışıyor. Son dönemde birçok şirket hem üretken yapay zeka modelleriyle hem de video üretim teknolojileriyle öne çıkarken, sunulan yeni özellikler de dikkat çekiyor. Örneğin, Tesla CEO'su Elon Musk yapay zeka destekli sohbet robotu Grok’un Tesla araçlarına entegre edileceğini duyururken, Google ise Veo 3 modelini merkezine alan video üretim atılımıyla gündeme geldi.

VEO 3 İLE ARTIK FOTOĞRAFTAN VİDEO ÜRETİLEBİLİYOR

Google, yaptığı açıklamada, Veo 3 yapay zeka video üreticisine Gemini uygulaması aracılığıyla fotoğraftan videoya dönüştürme özelliği eklediğini duyurdu.

Google, kullanıcıların istem kutusundaki araç menüsünden “Video” seçeneğini seçip bir fotoğraf yükleyerek bir klip oluşturabileceklerini belirtti.

Ayrıca isteme sesin nasıl olması gerektiğini yazarak videoya ses de eklenebiliyor. Video oluşturulduktan sonra, kullanıcılar bu videoyu indirebiliyor veya başkalarıyla paylaşabiliyor.

Şirket, bu özelliği daha önce mayıs ayında düzenlenen Google I/O geliştirici konferansında tanıttığı yapay zeka destekli video aracı Flow’da kullanıma sunmuştu.

Mayıs ayında Veo 3 tabanlı video üretimini başlatan Google, geçen hafta itibarıyla ise bu özelliği 150’den fazla ülkede kullanıma açtı. Şu anda yalnızca Google AI Ultra ve Google AI Pro aboneleri, günde üç video üretme sınırıyla bu özelliği kullanabiliyor.

40 MİLYONDAN FAZLA VİDEO ÜRETİLMİŞ!

Şirket, bu özelliğin lansmanından bu yana kullanıcıların Gemini uygulaması ve Flow aracı üzerinden 40 milyondan fazla video ürettiğini açıkladı. Veo 3 modeliyle oluşturulan tüm videolarda, “Veo” ifadesini içeren görünür bir filigran ile birlikte, Google’ın yapay zeka aracı tarafından yapay zeka ile oluşturulmuş dijital içerikleri tanımlamak için kullanılan görünmez bir SynthID dijital filigranı da bulunuyor.

Şirket, bu yılın başlarında SynthID içeren içerikleri tespit etmeye yardımcı olan bir aracı da kullanıma sunmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Google yapay zeka video
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