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Google Fotoğraflar’dan silinen fotoğraf kurtarma (2025)

Kişiler anılarının yer aldığı fotoğrafları saklamaya özen gösterirler. Fotoğraf saklama araçları arasında ise Google Fotoğraflar öne çıkar. Fakat bir anlık dalgınlıkla bazı fotoğrafların kalıcı olarak silindiği düşünülebilir. Silinen fotoğrafları geri getirmenin mümkün olduğu bazı yöntemler bulunur. Bu yöntemlerle Google Fotoğraflar’dan yanlışlıkla sildiğiniz görüntüleri kolayca kurtarabilirsiniz. Peki, Google Fotoğraflar silinen fotoğraf kurtarma işlemi nasıl yapılır?

Google Fotoğraflar’dan silinen fotoğraf kurtarma (2025)
Defne Vera Şahin

Google Fotoğraflar uygulaması fotoğrafları saklamak ve paylaşmak için sıklıkla kullanılan pratik araçlardan biridir. Bu Google bulut hizmeti sayesinde sınırsız sayıda fotoğrafı yedekleyebilir, telefonunuzda yer açabilir ve istediğiniz zaman diğer cihazlardan da bu fotoğraflara erişim sağlayabilirsiniz.

Google Fotoğraflar gibi depolama uygulamaları sayesinde fotoğraflarınız hep elinizin altında olsa da bazı durumlarda fotoğrafların yanlışlıkla silinmesi gibi istenmeyen durumlarla karşılaşmak da mümkündür. Bu sorunu yaşayan kişiler sildikleri fotoğrafın nasıl kurtarılacağını merak etmektedir.

Google Fotoğraflar silinen fotoğraf kurtarma

Günümüzde pek çok dijital depolama hizmeti mevcuttur. Bunlar arasında yer alan Google Fotoğraflar uygulaması fotoğrafları yüz, konum, zaman ve diğer birçok kategori seçeneğine göre düzenli bir şekilde sınıflandırır. Bu açıdan birçok kullanıcı açısından işlevli bulunan bir araç olarak sıklıkla tercih edilir. Fakat bazı durumlarda fotoğraflar yanlışlıkla silinebilir ya da silindikten sonra pişman olunabilir. Neyse ki Google Fotoğraflar uygulamasından silinen fotoğraflar ve videolar sonsuza kadar silinmeden önce 60 gün boyunca "Çöp Kutusu" klasöründe tutulmaya devam edilir. Bu şekilde bekleyen fotoğrafları geri getirmek mümkündür.

Not: Google Fotoğraflar'dan sildiğiniz fotoğraflar şuralardan da kaldırılır:

  • Google Fotoğraflar albümleri
  • Google Drive (Fotoğraflarınız Google Drive ile senkronize ise)
  • Fotoğraflar.google.com
  • Herhangi bir senkronize cihaz

Cep telefonunuzdan ya da bilgisayarınızdan yanlışlıkla sildiğiniz fotoğraflar tamamen kaybolmuş gibi görünse de Google Fotoğraflar’dan silinen fotoğraflar geri getirmek için bazı yöntemler sunulmaktadır. Google Fotoğraflar’da silinen bütün fotoğraflar sistem tarafından otomatik olarak "Çöp Kutusu" klasörüne taşınır ve bu klasörde 60 gün boyunca saklanır. Bu süre içerisinde fotoğraflarınızı geri yüklemek isterseniz kolay ve hızlı bir şekilde bu işlemi yapabilirsiniz.

Bilgisayar üzerinden Google Fotoğraflar’daki silinen görselleri kurtarmak için şu adımları izleyebilirsiniz:

1. Yöntem

  • Bilgisayarınızdaki internet tarayıcısından photos.google.com adresine gidin.
  • Hesabınızla oturum açtıktan sonra sol üst köşede bulunan üç çizgili menü simgesine tıklayın.
  • Açılan menüde "Çöp Kutusu" ("Trash" veya "Bin" olarak da geçebilir) seçeneğini bulun ve tıklayın.
  • Karşınıza silinmiş tüm fotoğraf ve videoların yer aldığı bir klasör çıkacak. Kurtarmak istediğiniz fotoğraflar arasında seçim yapabilirsiniz. Bunun için fotoğrafın üzerine gelince çıkan onay kutusunu tıklamanız yeterlidir.
  • Fotoğrafları seçtikten sonra sağ üst köşede yer alan "Geri Yükle" simgesine tıklayın.
  • Bu adımları tamamladıktan sonra seçtiğiniz fotoğraflar yeniden Google Fotoğraflar kitaplığınıza eklenecek. Bununla beraber fotoğraflar daha önce saklandıkları albümlere de otomatik olarak geri dönecek.

2. Yöntem

Google Fotoğraflar uygulaması silinen fotoğrafları 60 gün boyunca otomatik olarak "Çöp Kutusu" klasöründe saklasa da 60 günün sonunda bu fotoğraflar kalıcı olarak silinir. Kalıcı olarak silinen fotoğraflar klasörde yer almadığı için bu yöntemle kurtarılması mümkün olmayabilir. Fakat çeşitli üçüncü taraf uygulamaları sayesinde 60 gün sonra bile bazı fotoğraflar kurtarılabilir. Bu noktada ise üçüncü parti uygulamalar kullanılabilir. Fakat güvenlik açısından üçüncü parti uygulamaların kullanılması tavsiye edilmez ve önerilmez.

Bu tarz üçüncü parti uygulamalardan birisi ise "Stellar Data Recovery for Android" adlı programdır. Bu program silinen fotoğrafları kurtarmak için üçüncü parti uygulamalardan biri olarak öne çıkmaktadır.

Bu program sayesinde sadece telefon hafızasından değil, aynı zamanda SD kart gibi diğer depolama araçlarında da kalıcı olarak silinmiş fotoğraflar geri getirebilmektedir. Geri getirilen dosyalar orijinal tarih ve dosya adı ile beraber kurtarılır. Bu programla fotoğraflar, videolar, müzik dosyaları ve podcast kayıtları gibi diğer medya içeriklerini de kurtarmak mümkündür.

Stellar Data Recovery for Android uygulamasıyla fotoğrafları kurtarma adımları şu şekildedir:

  • İlk olarak bilgisayarınıza Stellar Data Recovery for Android programını güvenli bir şekilde indirin ve programı çalıştırın.
  • Android telefonunuzu USB kablosuyla bilgisayarınıza bağlayın.
  • Program arayüzünde “Tara” butonuna tıklayarak tarama işlemini başlatın.
  • Hangi tür verileri kurtarmak istediğinizi seçin ve “İleri” tuşuna tıklayın.
  • Tarama tamamlandıktan sonra kurtarılan veriler önizleme olarak görüntülenecektir.
  • Geri yüklemek istediğiniz dosyaları seçin ve “Kaydet” butonuna tıklayarak belirlediğiniz konuma kaydedin.

3. Yöntem

Tüm kurtarma yöntemleri denenmesine rağmen hala silinen fotoğrafları geri getiremediyseniz son çare olarak Google Destek ekibiyle iletişime geçmelisiniz. Fakat Google destek ekibinin genellikle yakın zamanda silinmiş dosyalar için yardımcı olabildiği ve bunun da belirli bir zaman aralığıyla sınırlı olduğu unutulmamalıdır.

Google Fotoğraflar uygulamasındaki silinen fotoğrafları geri getirmek için şu adımları izleyebilirsiniz:

  • Tarayıcınızdan support.google.com/drive adresine girin.
  • Sayfanın en altına doğru kaydırın ve “Daha fazla yardıma mı ihtiyacınız var?” bölümünü bulun.
  • Buradan “Bize Ulaşın” seçeneğine tıklayın.
  • Karşınıza çıkan formda yaşadığınız sorunu kısaca açıklayın ve istenen bilgileri girerek destek alın.
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Anahtar Kelimeler:
Fotoğraf Google
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