Google Gemini, ChatGPT'yi solladı: iPhone’da en popüler ücretsiz uygulama oldu

Yapay zekâ yarışında yalnızca modeller değil, mobil uygulamalar da kıyasıya rekabet içinde. OpenAI’ın ChatGPT uygulaması uzun süredir listelerin üst sıralarındaydı ancak son dönemde Google’ın Gemini uygulaması dikkat çekici bir çıkış yaptı.

GOOGLE GEMINI, ABD APP STORE’UNUN EN POPÜLER ÜCRETSİZ UYGULAMASI OLDU

Google Gemini, ABD için Apple’ın En Popüler Ücretsiz Uygulamalar listesinde birinci sırada yer aldı ve

ChatGPT'yi solladı. 9to5Google'da yer alan habere göre, OpenAI'ın yapay zeka sohbet botu uygulaması ChatGPT ikinci sırada bulunurken, sosyal medya uygulaması Threads ise üçüncü sırada bulundu.

Google’ın (Arama) uygulaması altıncı sırada yer alırken; Google Maps sekizinci, Google Chrome 13. ve Gmail 21. sırada yer aldı.

Kanada ve Birleşik Krallık'ta ise Gemini ikinci sırada oldu.

26 Ağustos’taki lansmandan 9 Eylül’e kadar geçen sürede, Gemini uygulaması 23 milyon yeni kullanıcıya ulaştı.