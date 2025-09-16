HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji

Google Gemini, ChatGPT'yi solladı: iPhone’da en popüler ücretsiz uygulama oldu

Google’ın Gemini uygulaması, ABD App Store’unda en popüler ücretsiz uygulama oldu ve OpenAI'ın ChatGPT’sini geçti. 26 Ağustos’ta çıkan uygulama, 9 Eylül’e kadar geçen sürede 23 milyon yeni kullanıcıya ulaşırken, Kanada ve İngiltere’de de ikinci sırada yer aldı.

Google Gemini, ChatGPT'yi solladı: iPhone’da en popüler ücretsiz uygulama oldu
Enes Çırtlık

Yapay zekâ yarışında yalnızca modeller değil, mobil uygulamalar da kıyasıya rekabet içinde. OpenAI’ın ChatGPT uygulaması uzun süredir listelerin üst sıralarındaydı ancak son dönemde Google’ın Gemini uygulaması dikkat çekici bir çıkış yaptı.

GOOGLE GEMINI, ABD APP STORE’UNUN EN POPÜLER ÜCRETSİZ UYGULAMASI OLDU

Google Gemini, ABD için Apple’ın En Popüler Ücretsiz Uygulamalar listesinde birinci sırada yer aldı ve
ChatGPT'yi solladı. 9to5Google'da yer alan habere göre, OpenAI'ın yapay zeka sohbet botu uygulaması ChatGPT ikinci sırada bulunurken, sosyal medya uygulaması Threads ise üçüncü sırada bulundu.

Google Gemini, ChatGPT yi solladı: iPhone’da en popüler ücretsiz uygulama oldu 1

Google’ın (Arama) uygulaması altıncı sırada yer alırken; Google Maps sekizinci, Google Chrome 13. ve Gmail 21. sırada yer aldı.

Kanada ve Birleşik Krallık'ta ise Gemini ikinci sırada oldu.

26 Ağustos’taki lansmandan 9 Eylül’e kadar geçen sürede, Gemini uygulaması 23 milyon yeni kullanıcıya ulaştı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Batman’da kadının bileğine sıkışan bilezik itfaiye ekiplerince çıkarıldıBatman’da kadının bileğine sıkışan bilezik itfaiye ekiplerince çıkarıldı
Karaman’da devrilen motosikletin sürücüsü yaralandıKaraman’da devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı

Anahtar Kelimeler:
Google yapay zeka iPhone App Store abd ChatGPT
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.