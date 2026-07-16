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Google Gemini Spark, Türkiye'de de kullanıma açılmaya başlandı

Google, 7/24 aktif kişisel yapay zeka ajanı Gemini Spark'ı Türkiye'de de kullanıma açmaya başladı.

Google Gemini Spark, Türkiye'de de kullanıma açılmaya başlandı
Enes Çırtlık

Google’ın I/O 2026 etkinliğinde tanıttığı ve büyük yankı uyandıran kişisel yapay zekâ ajanı Gemini Spark, nihayet Türkiye’deki kullanıcıların da erişimine açılmaya başladı.

GOOGLE AI ULTRA ABONELİĞİ GEREKİYOR

İlk etapta yalnızca ABD’deki Google AI Ultra abonelerine İngilizce olarak sunulan bu özellik, artık ülkemizde de kademeli olarak belirli kullanıcı grupları (Ultra aboneleri) için erişime açılıyor.

Google Gemini Spark, Türkiye de de kullanıma açılmaya başlandı 1

Henüz herkeste aktif olmasa da önümüzdeki dönemde tüm kullanıcıların deneyimine sunulması bekleniyor.

GEMINI SPARK NEDİR?

Bugüne kadar alıştığımız yapay zekâ asistanları genellikle "Soru sor, cevap al" mantığıyla çalışıyordu. Gemini Spark ise bu kalıbı tamamen kırarak arka planda 7/24 çalışan proaktif bir kişisel ajana dönüşüyor.

Sizin adınıza uzun süreli ve çok adımlı görevleri planlayıp yürütebilen Spark'ın öne çıkan özellikleri şunlar:

  • Gmail, Google Drive, Dokümanlar ve diğer Workspace araçlarıyla tamamen entegre çalışabiliyor.
  • Örneğin; yeni bir e-posta aldığında bunu analiz edip, takviminizde etkinlik oluşturabiliyor, ilgili kişilere yanıt taslağı hazırlayabiliyor ve Jira gibi platformlarda görevler açabiliyor.
  • Siz bilgisayarın veya telefonun başında olmasanız bile atadığınız karmaşık görevleri bulut üzerinde sürdürmeye devam ediyor.
  • Spark işlerinizi yürütürken kritik adımlarda onayınızı istiyor; böylece kontrolü hiçbir zaman kaybetmiyorsunuz. (Kaynak: Webtekno)
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Anahtar Kelimeler:
Google yapay zeka
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