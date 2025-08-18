Google Haritalar'da elektrikli araç istasyonları nasıl bulunur? Google Maps şarj istasyonu bulma

Elektrikli taşıtlar hepimiz için hassas olması gereken bir konudur. Kullanılması ve yaygınlaşması gelecek nesillerin refahını doğrudan ilgilendiriyor. Öte yandan günümüzde elektrikli taşıtlara yöneltilen en büyük eleştiri ise fosil yakıta göre elektrikli şarja ulaşmanın görece daha zor olması. Neredeyse 100 yıllık bir alışkanlıkla yeni bir teknolojiyi kıyaslamak çok adil olmasa da teknoloji hızlı hareket eden bir mekanizmadır. İşte elektrikli taşıtlarınız için şarj istasyonu bulma sorununu çözebileceğiniz o yöntem...

Google Haritalar'da elektrikli araç istasyonları nasıl bulunur?

Google Haritalar kullanarak elektrikli araç (EV) şarj istasyonlarını bulmak son derece basittir. Android ya da iOS cihazlardan Google Haritalara girip arama kısmına "EV, Elektrikli Şarj İstasyonu, Şarj Dolum" gibi anahtar kelimeleri yazarak aratabilirsiniz. Google Asistan'a sesli olarak komut vermeniz halinde de size yardımcı olacaktır.

Google Maps şarj istasyonu bulmak için araç sürerken yazı yazmak tehlikeli olabilir. Bu sebeple kategoriler kısmından "yakıt" başlığını bularak da tarama yapabilirsiniz. Ayrıca her seferinde tekrardan uğraşmamak için kısayol oluşturmak da ideal bir seçenektir. Zaten Google'ın yapay zekası ihtiyaçlarına göre bir algoritma oluşturup sizi yönlendirir.

Harita üzerinden tıkladığınızda şarj istasyonuyla ilgili detaylı bilgileri de elde edersiniz. Konum bilgisi, şarj türü ve port çeşidi gibi bilgilere ulaşabilirsiniz. Ayrıca değişebilir özellikteki çalışma saati, fiyat bilgisi, kullanıcı yorumları ve müsaitlik gibi durumları da bu ekrandan öğrenebilirsiniz. Bütün hizmet Google üzerinden sağlandığından adres bilgileri doğrudan navigasyona aktarılabilmektedir.

Arama türünü tamamen kullanıcıya özel hale getirmek de mümkün. Kriterleri filtreleyerek "şarj tipi, port türü, müsaitlik durumu, ücret bilgisi ve şarj operatörü gibi kısımlar seçilebilir. Google Maps ile entegre olabilen bazı elektrikli taşıtlarda deponun hangi mesafeye dek yetebileceğini öğrenebileceğinizi de unutmayın.

Akılda kalması gereken ipuçları