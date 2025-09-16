HABER

Google'ın çatı şirketi olarak biliniyor: Alphabet'in piyasa değeri ilk kez 3 trilyon doları aştı!

Google’ın ana şirketi Alphabet, ilk kez 3 trilyon dolarlık piyasa değerini aştı. Böylece Alphabet, dünyanın en değerli şirketleri arasında, Nvidia, Microsoft ve Apple'ın ardından 4'üncü sırada yer aldı. Şirketin hisseleri, eylül ayı başında, ABD'de federal mahkemenin Google'a karşı açılan antitröst davası kapsamında Chrome'u satmasına gerek olmadığı kararı sonrası ivme kazanmıştı.

Teknoloji devlerinin piyasa değerleri, küresel ekonomideki en önemli göstergelerden biri haline geldi. Özellikle yapay zekâ ve donanım yatırımlarıyla son yıllarda ivme kazanan şirketler, trilyon dolarlık barajları zorlamaya başladı. Bu yarışta son olarak Google'ın ana kuruluşu Alphabet'in piyasa değeri ilk kez 3 trilyon doların üzerine çıktı.

ALPHABET'İN PİYASA DEĞERİ 3 TRİLYON DOLARI AŞTI

AA'nın haberine göre, Alphabet'in hisse fiyatı, 15 Eylül 2025 TSİ 17.40'ta yüzde 4'e yakın değer kazanarak 250,7 dolara tırmandı.

Hisselerindeki yükselişle Alphabet'in piyasa değeri 3,03 trilyon dolara ulaştı.

Google ın çatı şirketi olarak biliniyor: Alphabet in piyasa değeri ilk kez 3 trilyon doları aştı! 1

Böylece Alphabet, dünyanın en değerli şirketleri arasında, Nvidia, Microsoft ve Apple'ın ardından 4'üncü sırada yer aldı.

CHROME KARARI SONRASI İVMELENMİŞTİ

Alphabet'in hisseleri, eylül ayı başında, ABD'de federal mahkemenin Google'a karşı açılan antitröst davası kapsamında şirketin internet tarayıcısı Chrome'u satmasına gerek olmadığına hükmetmesinin ardından ivme kazanmıştı.

