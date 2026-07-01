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Google Nano Banana 2 Lite’ı duyurdu: 4 saniyede görsel üretebiliyor

Google, yeni yapay zeka görsel modeli Nano Banana 2 Lite’ı duyurdu. Şirket, modeli şimdiye kadarki en verimli ve en düşük maliyetli görsel modeli olarak tanımlıyor.

Google Nano Banana 2 Lite’ı duyurdu: 4 saniyede görsel üretebiliyor
Enes Çırtlık

Google, yapay zeka tabanlı görsel ve video üretim araçlarına bir yenisini daha ekledi.

NANO BANANA 2 LITE GELDİ

Webtekno'da yer alan habere göre şirket, yaptığı resmi duyuruyla hem daha hızlı hem de ciddi oranda daha bütçe dostu olan yeni yapay zeka modeli "Nano Banana 2 Lite"ı piyasaya sürdüğünü açkladı.

Nano Banana 2 Lite modeli, Google tarafından firmanın şimdiye kadarki en verimli ve en az maliyetli görsel modeli olarak nitelendiriliyor. Gelin Nano Banana 2 Lite’ın neler sunduğuna birlikte bakalım.

İŞTE NANO BANANA 2 LITE VE ÖZELLİKLERİ

Yapay zekâ dünyasındaki üretim hızı ve maliyetleri değiştireceği söylenen yeni Nano Banana 2 Lite, teknoloji devine göre bir önceki versiyona kıyasla hem ciddi şekilde daha hızlı çalışıyor hem de çok daha ekonomik bir işletme maliyeti sunuyor. Google, bu hamlesiyle özellikle yüksek hacimli içerik üretmek ve hızlıca taslak oluşturmak isteyen profesyonelleri hedefliyor.

Modelin en dikkat çekici yanı, oldukça düşük bir gecikme süresine sahip olması ve tek bir görseli sadece 4 saniye içinde üretebilmesi. Google, peş peşe çok sayıda görsel üretmesi ve bunlar üzerinde hızlıca değişiklik yapması gereken kullanıcılar için bu modelin ideal bir seçenek olduğunu belirtiyor. Üstelik maliyet tarafında da agresif bir fiyatlandırma mevcut: Model, 1.000 görsel başına sadece 0.034 dolar gibi oldukça düşük bir ücretle çalışıyor.

Google Nano Banana 2 Lite’ı duyurdu: 4 saniyede görsel üretebiliyor 1

Google, görsel modelleri konusunda hamlelerini son zamanlarda iyice hızlandırdı. Geçen yaz ilk orijinal Nano Banana gelmişti. Sonrasında ise Şubat 2026’da Nano Banana 2’yi tanıtmıştı. Gelişmiş ve daha ağır iş yükleri gerektiren profesyonel senaryolar için de Nano Banana Pro sunuluyordu. Yeni çıkan Banana 2 Lite ise tamamen yüksek hızda gerçekleşmesi gereken işlemler için verimli ve ucuz bir versiyon olarak geldi.

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Anahtar Kelimeler:
Google yapay zeka
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