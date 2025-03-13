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Google, OpenAI, Tesla ve fazlası... Teknoloji devlerinin yapay zekaları insansı robotlara dönüşüyor

13.03.2025 12:44
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Yapay zeka alanında yaşanan büyük yarış Google, OpenAI ve Tesla gibi şirketlerin yapay zekayı fiziksel dünyayla buluşturma çabaları sonucunda robot alanında da yaşanmaya başladı.

Google, OpenAI, Tesla ve fazlası... Teknoloji devlerinin yapay zekaları insansı robotlara dönüşüyor

Google'a bağlı şirketlerden biri olan DeepMind, robotlara özel yapay zeka modeli Gemini Robotics ve Gemini Robotics-ER’yi tanıttı. Şirketten yapılan açıklamaya göre, her iki model de Google'ın bugüne kadarki "en yetenekli" yapay zekası olarak adlandırdığı Gemini 2.0 üzerinde çalışıyor. Google, yeni robotları Teksas merkezli robotik geliştiricisi Apptronik ile ortaklık kurarak geliştirdiğini vurguladı.

Şirket tarafından yayınlanan videoda yeni robotlar beslenme çantasına yiyecekleri dolduruyor, gelen komut üzerine muz ve üzüm gibi meyveleri farklı kaplara yerleştiriyor ve bir kâğıdı katlayabiliyor. Robotlar ayrıca, çevrelerinde bulunan bütün nesneleri doğru bir şekilde tanımlıyor.

Şirket açıklamasında, yapay zeka destekli robotların 3 temel özelliğe sahip olması gerektiği bunların da farklı durumlara uyum sağlayabilme, etkileşimli olma ve insanlar gibi nesneleri elleri ve parmaklarıyla düzenleyebilme olduğu belirtildi.

FİGURE AI, OPENAI İLE OLAN İŞBİRLİĞİNİ SONLANDIRDI

Google'ın yapay zekadaki en büyük rakibi OpenAI şirketi de robotik teknolojilere büyük yatırım yapıyor. OpenAI'ın insansı robot geliştiricisi Figure ile yaptığı ortaklık sonucunda geçen yıl üretilen insansı robot "Figure 01" da yetenekleriyle büyük ilgi gördü.

Figure tarafından paylaşılan videoda, insansı robot yapay zeka desteği sayesinde tıpkı bir insan gibi konuşup, sohbet edebiliyordu. Videoda yer alan görüntülere göre, "Figure 01" çevresinde olan bütün nesneleri rahatlıkla tanıyıp yorumlayabiliyor, bir insan ile sohbet ederken aynı zamanda farklı işler de yapabiliyordu.

Ancak tüm bu gelişmelere rağmen ABD merkezli insansı robot şirketi Figure AI, OpenAI ile olan işbirliğini sonlandırdığını duyurmuştu.

ROBOT YARIŞINDA MUSK, OPTİMUS GEN 2 İLE BOY GÖSTERİYOR

Teknoloji dünyasının en ünlü isimlerinden biri olan ABD'li iş insanı Elon Musk da robot teknolojisine yatırım yapanlar arasında yer alıyor.

Elon Musk, Tesla’nın yıllardır beklenen insansı robotu Optimus Gen 2'yi geçen yıl düzenlenen "We, Robot" adını verdiği etkinlikte tanıtmıştı. Etkinlikte Optimus Gen 2 katılımcılara içecek servisi yapmış, sohbet etmiş ve dans eden kişilere eşlik etmişti. (AA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
yapay zeka robot
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