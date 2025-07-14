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Google sinyali verdi: Chrome OS ve Android tek platformda mı buluşuyor?

Google, uzun süredir konuşulan Android ve Chrome OS birleşmesini ilk kez üst düzey bir yetkili aracılığıyla doğruladı. Google’da Android ekosisteminden sorumlu başkan Sameer Samat’ın konuyla ilgili açıklamaları, iki platformun tek çatı altında birleşeceğinin sinyalini verdi. Samat’ın kullanıcı alışkanlıklarına dair ilgisi, projenin hâlen geliştirme aşamasında olduğunun bir işareti olarak yorumlanıyor.

Google sinyali verdi: Chrome OS ve Android tek platformda mı buluşuyor?
Enes Çırtlık

Teknoloji dünyasında yazılım platformlarının birleşmesi, kullanıcı deneyimini etkileyecek adımların habercisi olabilir. Geçtiğimiz aylarda da Google’ın Chrome OS’i Android ile birleştirmeyi planladığı iddia edilmişti. Uzun süredir kulislerde konuşulan bu birleşme iddiaları, şirketin üst düzey yöneticilerinden biri tarafından yapılan açıklamayla bir nevi resmiyet kazanmış olabilir.

CHROME OS İLE ANDROID BİRLEŞİYOR

Google’da Android ekosisteminden sorumlu başkan Sameer Samat, bir TechRadar muhabirine neden Apple Watch, iPhone ve MacBook kullandığını sordu. Samat daha sonra “Sordum çünkü Chrome OS ile Android’i tek bir platformda birleştireceğiz ve insanların bugünlerde dizüstü bilgisayarlarını nasıl kullandıkları ve neler yaptıkları beni çok ilgilendiriyor.” dedi.

Google sinyali verdi: Chrome OS ve Android tek platformda mı buluşuyor? 1

Samat'ın bu sözlerinin, Google’ın iki platformu birleştirme planlarını kamuoyuna ilk kez açıkça dile getirdiği an olabileceği söyleniyor. Yönetici projeyle ilgili daha fazla detay ise vermiş değil.

Öte yandan Samat’ın bu proje bağlamında insanlara dizüstü bilgisayar kullanımı hakkında sorular yöneltmesi de dikkat çekti. Bu da Google’ın projenin resmi duyurusundan önce hâlâ geliştirme ve iyileştirme yolları aradığının bir göstergesi olabileceği şeklinde yorumlandı.

ANDROID'E YENİ ÖZELLİKLER GELMİŞTİ

Sameer Samat'ın Chrome OS ile Android’i tek bir platformda birleştirme planıyla ilgili sözleri, aynı zamanda Android’in büyük ekranlara yönelik yeni özellikler kazandığı bir döneme denk geldi.

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Anahtar Kelimeler:
Google Android işletim sistemi android
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