Göreme'de bir peribacası iklimsel nedenler yüzünden hasar aldı

Nevşehir’in Merkez ilçesi Göreme beldesinde, 582 numaralı parselde bulunan bir peribacası 20 Eylül 2025 sabahı kısmen yıkıldı. Olayın ardından bölgeye AFAD ve Göreme Jandarma Komutanlığı ekipleri sevk edildi, Kapadokya Alan Başkanlığı uzmanları da alanda inceleme yaptı.

Doğukan Akbayır

AFAD tarafından yapılan tespitlerde herhangi bir can kaybı olmadığı belirlenirken, alanın güvenliği için peribacasının çevresi şeritlerle kapatıldı.

Kapadokya Alan Başkanı Cem Aslanbay konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Yıkılan peribacasının eteklerinde eski dönemlerde açılmış kaya mekânlar bulunuyor. Ayrıca iklim değişikliğinin yarattığı sıcaklık farkları ve donma-çözünme etkisi nedeniyle güney cephesinde kaya kopması meydana geldi. Bu durum sonucunda kısmi bir tahribat oluştu” dedi.

Düşen kaya bloklarının temizliği konusunda ise iş makinelerinin oluşturacağı titreşimlerin çevredeki diğer peribacalarına zarar verebileceği değerlendirildi. Bu nedenle kırıcı makinelerle temizlik çalışması yapılmasının uygun görülmediği bildirildi. Kapadokya Alan Başkanlığı ekiplerinin, söz konusu peribacasına yönelik müdahale planlarını hazırlamaya başladığı kaydedildi.

Anahtar Kelimeler:
Kapadokya afad
