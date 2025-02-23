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Görenler gözlerine inanamıyor! Antalya'da 800 yıllık tarihin üzerinde kıyafet satıyorlar: "Sonlandırılması gerek"

Begüm Özkaynak Begüm Özkaynak İnternet Editörü
23.02.2025 12:32
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Antalya’da tarihi miras yok olma tehlikesiyle karşı karşıya! Cumhuriyet Meydanı’nda Selçuklu Sultanı 2. Gıyaseddin Keyhüsrev’in yaptırdığı Tophane Burcu ve tarihi sur kalıntıları, üzerine kurulan ticari stantlar nedeniyle tamamen görünmez hale geldi. Yetkililerden çözüm bekleyen uzmanlar, tarihi eserlerin üzerinin açılması ve ticaretin sonlandırılması gerektiğini vurguluyor.

Görenler gözlerine inanamıyor! Antalya'da 800 yıllık tarihin üzerinde kıyafet satıyorlar: "Sonlandırılması gerek"

2017 yılında Menderes Türel'in Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu dönemde yenilenen Cumhuriyet Meydanı'nda, Selçuklu Sultanı 2'nci Giyaseddin Keyhüsrev tarafından yaptırılan Tophane Burcu'nun olduğu alandaki tarihi kalıntılar, camekanla koruma altına alındı. Kaleiçi ve Yat Limanı manzaralı Tophane Çay Bahçesi'nin de bulunduğu alandaki camekanla koruma altındaki tarihi bölüm, son dönemde panayır alanına döndü.

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"SATIŞ MALZEMELERİ GÖRÜNTÜ KİRLİLİĞİ OLUŞTURMAKTADIR"

Kültür Sanat Antalya Bölge Şube Başkanı Dr. İrfan Kuruüzüm, Tophane Çay Bahçesi karşısındaki alanda bulunan; 13'üncü yüzyıl 2'nci Giyaseddin Keyhüsrev dönemine ait Burç Kitabesi’nin aslının Etnografya Müzesi'nde sergilendiğini belirterek, “Kitabenin bulunduğu alan cam altında korunmaktadır. Antalya'nın kültür ve turizm merkezi olduğu düşünüldüğünde, her turist kafilesinin Kaleiçi ve Cumhuriyet Meydanı’nı gezdiği dikkate alındığında böyle tarihi bir alanın gece ve gündüz görsel olarak algılanması önem arz etmektedir."

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"Burç üstünün otlarla kaplanmış olması cam altında çok kötü görüntü oluşturmakta ve üzerindeki satış malzemeleri görüntü kirliliğine neden olmakta, algılanmayı zorlaştırmaktadır." dedi

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"SATIŞIN SONLANDIRILMASI GEREK"

Kuruüzüm, sözlerine şu ifadelerle devam etti;

"Bu nedenle esnafımızın daha özenli ve dikkatli davranması, kendi ticareti açısından da önemlidir. Cam örtü ile koruma altına alınmış bu tarihi kalıntının temizlenmesi ve üzerinde satış yapılmasının ilgililerce sonlandırılması gerekmektedir"

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"ÜSTLERİNİN AÇIK BIRAKILMASI ZORUNLUDUR"

İslam tarihi ve sanatları uzmanı Dr. Necmi Atik ise tarihi değerlerin üzerini kapatan elbiselerin kaldırılması çağrısında bulunarak, “Arkeolojik kazılar neticesinde ortaya çıkan müzelik eserlerden müzeye nakledilemeyen kısımlarının zarar görmemesi ve ziyaret edilebilmeleri için üstlerinin yetkili birimler gözetiminde cam ile kapatılma uygulaması yapılmaktadır."

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"Camla kapatılan bu yerlerin amacına hizmet edebilmesi için her zaman üstlerinin açık bırakılması zorunludur, herhangi bir izne tabi olmadan kapatılması ise yasaktır. İlgili ve yetkili birimlerin konuya müdahale etmesi gerekmektedir" diye konuştu.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
antalya Selçuklu müze kıyafet satış uzman tarihi
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