Görenler şaşkına döndü! Macron’u ensesinden yakaladı, ortaya ilginç görüntüler çıktı…

New York'ta gerçekleştirilen 80'inci BM Genel Kurulu, birçok önemli konuşma ve diplomatik temasa ev sahipliği yaparken dünyanın gözünün çevrili olduğu toplantıdan ilginç görüntüler de gelmeye devam ediyor.

İLGİNÇ TOKALAŞMA

Birleşmiş Milletler zirvesi kapsamında Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Brezilya Başbakanı Luiz Inaciao Lula da Silva bir araya geldi.

İkilinin tokalaştığı anlarda yaşananlar ise BM Genel Kurulu’na damgasını vurdu.

Brezilya Başbakanı Lula, Fransa Cumhurbaşkanı Macron’u ensesinden tuttu. Fransa lideri Macron o anlar büyük bir şaşkınlık yaşarken, olayı şakaya vurmaya çalıştı.