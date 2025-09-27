HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya

Görenler şaşkına döndü! Macron’u ensesinden yakaladı, ortaya ilginç görüntüler çıktı…

İçerik devam ediyor
Taner Şahin

ABD'nin New York şehrinde düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu zirvesi ilginç anlara da sahne oldu. Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inácio Lula da Silva, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u ensesinden tutarak kulağına bir şeyler söyledi. O anlarda ortaya çıkan ilginç görüntü ise sosyal medyada gündem oldu.

New York'ta gerçekleştirilen 80'inci BM Genel Kurulu, birçok önemli konuşma ve diplomatik temasa ev sahipliği yaparken dünyanın gözünün çevrili olduğu toplantıdan ilginç görüntüler de gelmeye devam ediyor.

İLGİNÇ TOKALAŞMA

Birleşmiş Milletler zirvesi kapsamında Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Brezilya Başbakanı Luiz Inaciao Lula da Silva bir araya geldi.

İkilinin tokalaştığı anlarda yaşananlar ise BM Genel Kurulu’na damgasını vurdu.

Brezilya Başbakanı Lula, Fransa Cumhurbaşkanı Macron’u ensesinden tuttu. Fransa lideri Macron o anlar büyük bir şaşkınlık yaşarken, olayı şakaya vurmaya çalıştı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kütahya'da rehber öğretmenler toplantısı gerçekleştiKütahya'da rehber öğretmenler toplantısı gerçekleşti
Çanakkale'de gübre takip sistemi ile denetimlerÇanakkale'de gübre takip sistemi ile denetimler

Anahtar Kelimeler:
Birleşmiş Milletler (BM) macron bm ense Lula da Silva
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.