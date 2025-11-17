Görkemli duvar kağıtları olmadan önce tuşlu telefona indirilen logolar

1. Nokia'nın kalpli logosu...

Ah o pikselli kalpler… O zamanlar biriyle sevgili olduğunun en açık göstergesi buydu. WhatsApp profiline kalp koymak diye bir şey yoktu, kalpli logo vardı.

2. O dönemler meşhur olan Matrix logosu!



Koyu yeşil ekran, aşağıya doğru akan kodlar... Neo’yu izledikten sonra herkes hacker gibi hissetmek isterdi. Matrix logosunu indirmek, o dönem “Teknolojiyle iç içeyim” demekti.

3. Tribal desenli logolar!



O dönemler koluna tribal dövme yaptıramayanlar, telefonuna indirdi! Siyah zemin üstüne beyaz veya mavi tribal desen, özellikle erkek kullanıcılar arasında oldukça popülerdi.

4. Klasik Nokia logosu!



Bazıları marka aşkını gizlemezdi. Ekranda kocaman “Nokia” yazısı belirdi mi, işte o zaman telefon sahibinin havası bir başka olurdu!

5. Eskilerin emojisi...

Eskiden emoji diye bir şey yoktu ama onun yerine bu eğlenceli çıkartmalar vardı. Daha az çeşit vardı ama daha samimiydi...

6. Sevgini belli etmenin tatlı bir yolu!



Bol bol kalp, tatlı bir köpek çizimi ve "I ❤ U" yazısı... O zamanlar telefon ekranında böyle bir şeyin bulunması bile çok havalı olurdu!

7. Araba sevdalıları bunu beğendi!



Bu sefer kalp, köpek falan değil; araba sevdalılarına hitap eden bir görsel var! 2000'lerin başında, son teknoloji bir tuşlu telefonda böyle bir ekranın yer almasından daha havalı ne olabilirdi ki?

8. "Tatildeyim!" demenin havalı yolu!

Telefon ekranında palmiye varsa, belli ki tatildesin! Belki deniz, güneş ve rengarenk detaylar yok ama farklı bir samimiyeti var...

9. Kedi sevdamız hiç değişmedi...

O zamanlarda havalı gifler, sitcker'lar yoktu ama bu kedi çizimi bile içimizi ısıtmaya yetiyordu...