Görüntüler dehşete düşürmüştü! 11 yaşındaki çocuğu öldüresiye döven cani tutuklandı

Dün Mersin'in Akdeniz ilçesindeki bir markette 11 yaşındaki çocuğu öldüresiye döven şahıs Türkiye'yi ayağa kaldırmıştı. Dehşete düşüren görüntülerin ardından harekete geçildi.

TUTUKLANDI

Şahsın, 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklandığı öğrenildi.

NE OLMUŞTU?

Mersin'in merkez Akdeniz ilçesinde bir markette şiddete uğrayan çocuk, yaşadıklarını anlattı. Barış Mahallesi'ndeki bir markette dün şiddete uğraması sonucu yaralanan M.A.D'nin (11), Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Servisinde tedavisi sürüyor.

Olayın bir kısmını hatırladığını ifade eden M.A.D, şöyle konuştu:

"Marketten çıkıyorduk, arkadaşlarım 'deli adam geliyor' dedi. Oradaki ablalar 'kaçın' dedi. Onlar kaçtı ben kaçamadım, köşede kaldım. Sonra adam geldi, beni yakaladı. Gerisini hatırlamıyorum. Fırsat bildi, bizi orada tek başımıza yakaladı, darbetti. Cezalandırılmasını istiyorum."

M.A.D, şu an kendini iyi hissettiğini belirterek, "Ona sonsuza kadar hapis cezası versinler." dedi.