HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Görüntüler gündem olmuştu! CHP’li Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü hakkında dava

Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasını protesto eden CHP’li Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü ile birlikte aralarında CHP’li yöneticilerin de bulunduğu 5 kişiye dava açıldı. Ünlü polisin üzerine yürüyerek "Niye sıkıyorsun lan, ahlaksız adam. Belediye başkanıyım ben" demişti.

Görüntüler gündem olmuştu! CHP’li Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü hakkında dava

Eski İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu‘nun gözaltına alınması 19 Mart tarihinde saat 14.00’de Muğla Adliyesi önünde protesto edildiği sırada yaşanan olaylara ilişkin Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma tamamlandı.

thumbs_b_c_fd5f2a652eeca5315e08ae842bd0a723

KAMU DAVASI AÇILDI

Soruşturma kapsamında Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü hakkında kamu görevlisine direnme ve kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret suçlarından, Marmaris Belediyesi Özel Güvenlik Sorumlu Amiri Ahmet Cemay Kocahan hakkında kamu görevlisine direnme suçundan, Marmaris Belediyesi Basın personeli Yağız Kalakoğlu hakkında kamu görevlisine direnme suçundan, CHP Muğla İl Başkan Yardımcısı Mehmet Barut hakkında kamu görevlisine direnme suçundan, CHP Muğla Gençlik Kolları İl Başkanı Nazım Şardoğan hakkında kamu görevlisine direnme ve kamu görevlisine karşı nitelikli yaralama suçlarından kamu davası açıldığı öğrenildi.

thumbs_b_c_ed866451c7b0a53ca12f567d04d4d92c

"NİYE SIKIYORSUNUZ"

19 Mart tarihinde yaşanan olayda Başkan Ünlü’nün polisin üzerine yürüyerek "Niye sıkıyorsun lan, ahlaksız adam. Belediye başkanıyım ben" diyerek polis kalkanına elleriyle vurmuştu.

Kaynak: İHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Cumhurbaşkanı Erdoğan çağrı yapmıştı! Beyaz Saray'dan açıklamaCumhurbaşkanı Erdoğan çağrı yapmıştı! Beyaz Saray'dan açıklama
Rusya'dan Ukrayna'ya ateşkes şartıRusya'dan Ukrayna'ya ateşkes şartı

Anahtar Kelimeler:
Belediye başkanı CHP
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
TikTok fenomeni 45 metreden aşağıya uçtu!

TikTok fenomeni 45 metreden aşağıya uçtu!

Nur Sena'nın intihar mektubundaydı! Araştırma görevlisi hakkında yeni gelişme

Nur Sena'nın intihar mektubundaydı! Araştırma görevlisi hakkında yeni gelişme

İzmir'de trafik kavgası! Ünlü oyuncu İlker Aksum çileden çıktı, küfürler savurdu

İzmir'de trafik kavgası! Ünlü oyuncu İlker Aksum çileden çıktı, küfürler savurdu

Mansur Yavaş'tan Silivri ziyareti! "Ayın 11'inde tahliye olmayı bekliyor"

Mansur Yavaş'tan Silivri ziyareti! "Ayın 11'inde tahliye olmayı bekliyor"

O ülke başbakanı 'Tehdit çok ciddi ve acil' diyerek duyurdu: Savaşa hazırlanıyorlar!

O ülke başbakanı 'Tehdit çok ciddi ve acil' diyerek duyurdu: Savaşa hazırlanıyorlar!

Yeni Kemal Kılıçdaroğlu çıkışı! "CHP'den ayrılırım"

Yeni Kemal Kılıçdaroğlu çıkışı! "CHP'den ayrılırım"

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.