Görüntüler herkesin kanını dondurdu! Osmaniye'de onlarca köpek katledildi... "El kadar yavruları, memesi süt dolu anne köpekleri öldürdüler"

Bugün sosyal medyada dolaşıma giren bir video kısa sürede gündem oldu. Osmaniye Barınağında çekildiği öne sürülen görüntüler ise izleyenlerin kanını dondurdu.

"EL KADAR YAVRULARI, MEMESİ SÜT DOLU ANNE KÖPEKLERİ ÖLDÜRDÜLER"

İddialara göre bu barınakta aralarında çok sayıda yavrunun da olduğu onlarca köpek katledildi. Konuyla ilgili olarak paylaşımı yapan İbrahim Kaya, "El kadar yavruları, memesi süt dolu anne köpekleri öldürdüler" dedi.

KÖPEKLERİ GÖZYAŞLARI İÇİNDE GÖMÜLDÜKLERİ YERDEN ÇIKARDI

Kaya, toprak altına gömülen köpekleri çıkartırken gözyaşlarına hakim olamadı. Bir köpeğin diri diri gömüldüğünü gören şahıs "Yaşıyor" diye feryat etti.

"MÜDAHALE EDİN KÖPEĞE ÖLÜYOR"

Orada bulunan yetkililere de seslenen Kaya, "Müdahale edin köpeğe ölüyor" şeklinde konuştu. Ayrıca Kaya polisi aradığını da söyledi.

Konuyla ilgili olarak birçok tepki paylaşımı da geldi.