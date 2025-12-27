HABER

Görüntüler infial yaratmıştı! Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden 'barınak' açıklaması

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), Karataş Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde çekildiği iddia edilen görüntülerle ilgili açıklama yaptı. ABB, görüntülerle ilgili çalışma yapıldığını, söz konusu görüntülerin ABB ile herhangi bir ilgisinin bulunmadığının tespit edildiğini açıkladı.

Çankaya ilçesinde ABB'ye ait olduğu iddia edilen barınakta çok sayıda köpeğin öldürülüp, çöp poşetleri içinde soğuk hava deposunda tutulduğu öne sürüldü. Depoda çekilen görüntüler sanal medyada paylaşıldı. Görüntülerde içinde ölü köpeklerin bulunduğu çöp poşetlerinin üst üste konulduğu görüldü. Bakımsız halde can çekiştiği iddia edilen bir köpek de yine görüntüde yer aldı.

Görüntüler infial yaratmıştı! Ankara Büyükşehir Belediyesi nden barınak açıklaması 1

"İNCELEME TALİMATI VERİLMİŞTİR"

ABB'den söz konusu görüntülere ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, "25 Aralık 2025 tarihinde bazı sosyal medya hesapları üzerinden, Ankara Büyükşehir Belediyesi Karataş Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezine ait olduğu iddia edilen görüntüler paylaşılmıştır. Söz konusu paylaşımların ardından, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş tarafından görüntüler ihbar kabul edilmiş; konunun tüm yönleriyle araştırılması amacıyla Teftiş Kuruluna derhal inceleme talimatı verilmiştir. Ayrıca Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da konuya ilişkin olarak adli soruşturma başlatmıştır. Resmi makamlar tarafından, Ankara Büyükşehir Belediyesine ait Karataş Hayvan Bakımevi dahil olmak üzere tüm barınaklarda gerekli incelemeler yapılmış; paylaşıma konu görüntülerin Ankara Büyükşehir Belediyesine ait herhangi bir barınakta çekilmediği ve belediyemizle herhangi bir ilgisinin bulunmadığı yönünde tespitlerde bulunulmuştur. Hafta sonu olması nedeniyle adli makamlarca yürütülen incelemelere ilişkin detaylı raporların tamamlanmasının ardından, ayrıntılı bilgiler ve belgeler pazartesi günü kamuoyuyla paylaşılacaktır" ifadelerine yer verildi. Kaynak: DHA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

