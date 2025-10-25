HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Görüntüler İstanbul'dan: Sağanak yağış nedeniyle yol çöktü, araç takla attı!

İçerik devam ediyor

İstanbul'da gece boyu etkili olan yağış nedeniyle sabaha karşı Vatan Caddesi’nde yol çökmesi meydana geldi. Çökme nedeniyle bir ticari taksi kaza yaptı.

İstanbul Fatih’te Adnan Menderes Bulvarı Vatan Caddesi’nde sağanak yağış nedeniyle saat 05.30 sıralarında yol çökmesi meydana geldi. Cadde üzerinde yaklaşık 3 metre derinliğinde, 6 metrekare genişliğinde bir çukur oluştu.

Gece boyu etkisini sürdüren ve yer yer sellere neden olan yağış nedeniyle meydana gelen çökme sırasında seyir halindeki 34 TKH 16 plakalı ticari taksi çukura düşmemek için ani manevra yapınca ters dönerek takla attı.

Görüntüler İstanbul dan: Sağanak yağış nedeniyle yol çöktü, araç takla attı! 1

İhbar üzerine çöken yolun bulunduğu yere itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yardımıyla taksinin içerisinden çıkarılan sürücü A.Y. (62) kazadan yaralı olarak kurtulurken olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahale sonrası ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Görüntüler İstanbul dan: Sağanak yağış nedeniyle yol çöktü, araç takla attı! 2

Ters dönen ticari taksi çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı. Polis ekipleri çökme meydana geldiği iki şeridi araç trafiğine kapatırken trafik tek şeritten akmaya devam etti.

Polis ekipleri başka bir kazaya neden olmaması için çökmenin meydana geldiği noktada geniş güvenlik önlemleri aldı.Kaynak: İHA

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Meteoroloji'den 10 il için 'sarı kodlu' uyarı!Meteoroloji'den 10 il için 'sarı kodlu' uyarı!
Adım adım savaşa! Karayipler'e uçak gemisi gönderdiler! Maduro: "ABD, yeni sonsuz bir savaş icat ediyor"Adım adım savaşa! Karayipler'e uçak gemisi gönderdiler! Maduro: "ABD, yeni sonsuz bir savaş icat ediyor"

Anahtar Kelimeler:
İstanbul
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Trump "Kara harekatı yakında" demişti! Dünyanın en büyük uçak gemisini gönderiyorlar

Trump "Kara harekatı yakında" demişti! Dünyanın en büyük uçak gemisini gönderiyorlar

İzmir'de aile katliamı! Tabancayla öldürülmüş halde bulundular

İzmir'de aile katliamı! Tabancayla öldürülmüş halde bulundular

Süper Lig'de herkesin konuştuğu maç! 4 gol, 3 iptal, 1 kırmızı...

Süper Lig'de herkesin konuştuğu maç! 4 gol, 3 iptal, 1 kırmızı...

Ayşe Barım hakkındaki tutuklama kararı kaldırıldı

Ayşe Barım hakkındaki tutuklama kararı kaldırıldı

Bakan Kurum: "Bu konutlar 3 yıllığına kiralanacak"

Bakan Kurum: "Bu konutlar 3 yıllığına kiralanacak"

Alman otomotiv devi bir devri kapatıyor!

Alman otomotiv devi bir devri kapatıyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.