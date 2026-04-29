Görüntüler Kuzey Kore'den! Kim Jong-Un açıkladı: "Kendilerini patlatarak şehit oldular"

Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, Rusya'nın Kursk bölgesinde Ukrayna kuvvetlerine karşı savaşırken esir düşmemek için kendi canlarına kıyan askerleri ilk kez alenen övdü. Kuzey Kore, Kursk bölgesine yaklaşık 14 bin asker göndermişti. Güney Kore, Ukrayna ve Batılı yetkililer bu askerlerden 6 binden fazlasının hayatını kaybettiğini açıklamıştı.

GÖRÜNTÜLER YAYINLANDI

Hayatını kaybeden askerler için inşa edilen anıtın açılış töreninde Rus yetkililer ve şehit aileleriyle bir araya gelen Kim Jong Un'un sözleri, ülkenin resmi haber ajansı KCNA tarafından yayınlandı.

ESİR ALINMAMAK İÇİN KENDİLERİNİ PATLATMIŞLAR

Askerlerin başvurduğu intihar yöntemini ilk kez açıkça dile getiren Kim, "Onurlarını korumak için kendini yok etmeyi ve canına kıymayı tereddütsüzce seçenler kadar, muharebe alanının ön saflarında düşenler de kahramandır" ifadelerini kullandı.

İstihbarat raporları ve Kuzey Koreli kaçakların ifadelerine göre askerler, esir alınmamak için kendini patlatma dahil çeşitli intihar yöntemlerine başvurdu.

Hayatta kalan askerler hakkında da konuşan Kim "Vücutları mermiyle parçalanırken acı çekmek yerine askerlik görevini yerine getiremedikleri için hüsranla kıvrananlar da partinin sadık savaşçıları ve vatanseverleri olarak kabul edilebilir" dedi.

EKONOMİK VE ASKERİ DESTEK ALDILAR

Güney Kore istihbaratına göre Pyongyang yönetimi, Rusya'ya asker ve mühimmat göndermesi karşılığında Moskova'dan ekonomik destek ve askeri teknoloji konusunda yardım aldı.

İki ülke önceki senelerde savunma iş birliğini bir üst kademeye taşıyarak NATO'nun beşinci maddesine benzer bir şekilde birine yapılan saldırıda diğerinin de karşılık vereceği yönünde anlaşmaya varmıştı.