Görüntüler Kuzey Kore'den! Kim Jong-Un açıkladı: "Kendilerini patlatarak şehit oldular"

Rusya-Ukrayna savaşına savaşmak üzere 14 bin asker gönderen Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un, esir düşmemek için intihar eden askerlerini övdü. Şu ana kadar Batılı kaynaklara göre 6 binden fazla Kuzey Kore askerinin hayatını kaybettiği bilinirken, Kim Jong-Un askerlerin teslim olmamak için kendini patlattığını açıkladı.

Doğukan Akbayır

Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, Rusya'nın Kursk bölgesinde Ukrayna kuvvetlerine karşı savaşırken esir düşmemek için kendi canlarına kıyan askerleri ilk kez alenen övdü. Kuzey Kore, Kursk bölgesine yaklaşık 14 bin asker göndermişti. Güney Kore, Ukrayna ve Batılı yetkililer bu askerlerden 6 binden fazlasının hayatını kaybettiğini açıklamıştı.

GÖRÜNTÜLER YAYINLANDI

Hayatını kaybeden askerler için inşa edilen anıtın açılış töreninde Rus yetkililer ve şehit aileleriyle bir araya gelen Kim Jong Un'un sözleri, ülkenin resmi haber ajansı KCNA tarafından yayınlandı.

ESİR ALINMAMAK İÇİN KENDİLERİNİ PATLATMIŞLAR

Askerlerin başvurduğu intihar yöntemini ilk kez açıkça dile getiren Kim, "Onurlarını korumak için kendini yok etmeyi ve canına kıymayı tereddütsüzce seçenler kadar, muharebe alanının ön saflarında düşenler de kahramandır" ifadelerini kullandı.

İstihbarat raporları ve Kuzey Koreli kaçakların ifadelerine göre askerler, esir alınmamak için kendini patlatma dahil çeşitli intihar yöntemlerine başvurdu.

Hayatta kalan askerler hakkında da konuşan Kim "Vücutları mermiyle parçalanırken acı çekmek yerine askerlik görevini yerine getiremedikleri için hüsranla kıvrananlar da partinin sadık savaşçıları ve vatanseverleri olarak kabul edilebilir" dedi.

EKONOMİK VE ASKERİ DESTEK ALDILAR

Güney Kore istihbaratına göre Pyongyang yönetimi, Rusya'ya asker ve mühimmat göndermesi karşılığında Moskova'dan ekonomik destek ve askeri teknoloji konusunda yardım aldı.

İki ülke önceki senelerde savunma iş birliğini bir üst kademeye taşıyarak NATO'nun beşinci maddesine benzer bir şekilde birine yapılan saldırıda diğerinin de karşılık vereceği yönünde anlaşmaya varmıştı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Trump portreli pasaport dönemi! Resmen açıklandıTrump portreli pasaport dönemi! Resmen açıklandı
Baba öldü, engelli oğlu entübe edildi!Baba öldü, engelli oğlu entübe edildi!

Anahtar Kelimeler:
Kuzey Kore Kim Jong-un
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Rusya'da İran hazırlığı iddiası! "Savaşa dahil olacak"

Rusya'da İran hazırlığı iddiası! "Savaşa dahil olacak"

Bursa'da depoya silahlı saldırı! Genç avukat hayatını kaybetti

Bursa'da depoya silahlı saldırı! Genç avukat hayatını kaybetti

Şampiyonlar Ligi'nde tarihi yarı final! PSG, Bayern Münih'i 5-4 geçti

Şampiyonlar Ligi'nde tarihi yarı final! PSG, Bayern Münih'i 5-4 geçti

Fragman yayınlandı! Çok konuşulan sahne...

Fragman yayınlandı! Çok konuşulan sahne...

Akın akın geliyorlar 'Oteller doldu, kapasiteyi aştık' Sokaklarda başladı

Akın akın geliyorlar 'Oteller doldu, kapasiteyi aştık' Sokaklarda başladı

Bakan Bayraktar: "Ben bu şirkete bir daha asla ruhsat falan vermem"

Bakan Bayraktar: "Ben bu şirkete bir daha asla ruhsat falan vermem"

