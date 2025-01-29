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  4. Görüntüler Mynet İhbar Hattı'na geldi! Tepki çeken yayın: "En iyi escortlar arkadaşım, ayarlarım" dedi okunan ezanı 'şahit' gösterdi... SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Görüntüler Mynet İhbar Hattı'na geldi! Tepki çeken yayın: "En iyi escortlar arkadaşım, ayarlarım" dedi okunan ezanı 'şahit' gösterdi... SORUŞTURMA BAŞLATILDI

29.01.2025 10:36
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Mynet Özel Haber
29.01.2025 10:36
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Son dönemde sosyal medya kullanıcıları, canlı yayın platformlarında birçok skandal görüntü ve açıklamayla karşılaşıyor. Bunlardan bir tanesi de Bigo Live isimli uygulamada yayın yapan ANKA rumuzlu kişi tarafından gerçekleştirildi. Mynet İhbar Hattı'na gelen ve sosyal medyada infiale yol açan görüntülerdeki kişi Türkiye'deki 'en iyi escortları' tanıdığını, isteyen kişiler için ayarlayacağını ifade etti. Arsız şahsın bunları söylediği sırada okunan ezanı da 'şahit' olarak göstermesi tepki topladı.

Sosyal medyada canlı yayın açma günümüzde oldukça moda. Özellikle TikTok'ta ve Instagram'da gerçekleştirilen canlı yayınlarda skandal olaylar da yaşanıyor. Bunlardan bir tanesi de Bigo Live isimli uygulamada gerçekleşti. Görüntüler Mynet İhbar Hattı'na geldi. İşte skandal olayın görüntüleri!

SON DAKİKA: "En iyi escortlar arkadaşım, erkekler size ayarlarım bakın okunan ezan da şahit" diyerek Bigo Live isimli platformdan yayın açan ANKA rumuzlu kişi hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

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"EN İYİ ESCORTLAR ARKADAŞIM, AYARLARIM"

Bigo Live uygulamasında canlı yayın açan ANKA rumuzlu kullanıcının sarf ettiği sözler sosyal medyada infiale yol açtı.

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Türkiye'deki 'en iyi escortların' arkadaşı olduğunu belirten kişinin o anlarda, "Ben sizin için onlarla konuşur ayarlarım." dediği duyuldu.

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EZANI ŞAHİT GÖSTERDİ

Arsız şahsın o anlarda okunan ezanı da kendi pis sözlerine 'şahit' olarak göstermesi sosyal medya kullanıcıları tarafından tepkiyle karşılandı.

Anahtar Kelimeler:
sosyal medya skandal Mynet Özel
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Okuyucu Yorumları 22 yorum
al birini vur diğeriine
arsız ahlaksız. İslam ülkesinde bu pislikkere dur denmeyecekmi
@ilhan_1930_jlijj yolsuzluk hırsızlık ahlaksızlık son 15-20 yılda % yüz binlerce arttı ve artmaya devam ediyor.
@ilhan_1930_jlijj bu bişey değil daha neler neler var o lanet ıygulamada özel odalar sanal k er hane olmuş
Dini değerleri asagilamak sebebiyle Bigo Live platformu Türkiye'de yasaklandı. 😂
@deliloktay ben gülünecek bir şey göremiyorum ortada, durum vahimdir ha
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