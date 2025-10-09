HABER

Görüntüler sosyal medyaya yansımıştı! CHP'li meclis üyesi hakkında soruşturma

Afyonkarahisar Belediyesi CHP Meclis Üyesi Mustafa Kadem'in iş insanından çantayla para aldığı görüntüler kamuoyuna yansımıştı. Konuyla ilgili olarak açıklamada bulunan Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, "Söz konusu süreç, adli makamlarca soruşturulmaktadır. Bu tür konular ve iddialarda hukuki süreçler devreye girer" dedi. Kadem ise, aylık 200 bin liranın üzerinde vergi verdiğini ve bu iddiaların karalama olduğunu söyledi.

Melih Kadir Yılmaz

Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, CHP'li Afyonkarahisar Belediye Meclisi Üyesi Mustafa Kadem'in sosyal medyaya yansıyan görüntülerine ilişkin soruşturma başlatıldığını bildirdi. Yiğitbaşı, Valilik Toplantı Salonu'nda İl Emniyet Müdürü Ahmet Birtan Erol ve İl Jandarma Komutanı Murat Kaya ile kentteki bir aylık asayiş ve güvenlik konularıyla ilgili gazetecilere açıklama yaptı. Olaylara ilişkin ayrıntılı bilgi veren Yiğitbaşı, 2 bin 195 uygulama görevinin icra edildiğini belirtti.

Bir gazetecinin, "Yerel ve ulusal basında yer alan haberlerde Afyonkarahisar Belediyesi CHP Meclis Üyesi Mustafa Kadem'in iş insanından çantayla yüklü miktarda para aldığı görüntüleri yansımıştır. Bu konu hakkında ne söylersiniz?" şeklindeki sorusu üzerine Yiğitbaşı, "Söz konusu süreç, adli makamlarca soruşturulmaktadır. Bu tür konular ve iddialarda hukuki süreçler devreye girer. Adli makamlar tarafından konunun soruşturulduğunu söyleyebiliriz." yanıtını verdi.

AK PARTİ AFYONKARAHİSAR İL BAŞKANLIĞINDAN AÇIKLAMA

AK Parti İl Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada da yerel ve ulusal basında yer alan haberlerde, Afyonkarahisar Belediyesi CHP Meclis Üyesi Mustafa Kadem'in iş insanından çantayla yüklü miktarda para aldığına ilişkin görüntülerin paylaşıldığı anımsatıldı.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Söz konusu CHP'li belediye meclisi üyesinin bu parayı kimden ve hangi amaçla aldığı, talimatı kimden ya da kimlerden aldığı, kamuoyunun merak ettiği önemli sorular olarak karşımızdadır. İddialarda adı geçen kişi Afyonkarahisar Belediyesi İmar Komisyonu üyesidir. Görüntülerde çantayla alınan para 'Afyonkarahisar Belediyesinde imar işleri böyle mi yürütülüyor?' sorusunu akıllara getirmektedir. Kamuoyunun vicdanı adına bu sürecin takipçisi olacağımızı ifade ediyor, şeffaflık, dürüstlük ve hesap verebilirlik ilkelerinin gereği olarak konunun tüm yönleriyle açıklığa kavuşturulmasını bekliyoruz"

"SAÇMA SAPAN BİR KARALAMA"

Öte yandan Kadem de sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile iddiaları reddetti. Kadem, "Hakkımda video paylaşılmış. Kim, ne istek üzerine çekti bilmiyorum. 2 pide salonu, 2 düğün salonu işletmecisiyim. Aylık 200 bin üzeri vergi veren bir esnafım. Kendi dükkanımdaki ticaretimle alakalı saçma sapan bir karalamayla hem beni hem de belediyemizi zor durumda bırakan tüm şahıslardan tazminat gerekçesiyle davacı olacağım" dedi.

