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Görüntüler sosyal medyayı ayağa kaldırdı! Yakalandı, karar verildi

Sosyal medyada paylaşılan görüntüler tepki çekti. Görüntülerde bir kadının, eşi tarafından darp edildiği anlar yer aldı. Polis ekipleri görüntüler üzerine harekete geçerek şüpheli kocayı İzmir'de gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen şüpheli mahkemece tutuklandı.

Görüntüler sosyal medyayı ayağa kaldırdı! Yakalandı, karar verildi

Olay 29 Haziran'da Çekmeköy Mimar Sinan Mahallesi’nde bulunan bir iş merkezinde meydana geldi. Ş.Y.G. isimli kadının, eşi S.G. tarafından darbedildiği anlara ilişkin görüntüler sosyal medyada paylaşıldı. Görüntüleri ihbar kabul eden İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı araştırmada, şüpheli koca S.G.'nin İzmir'de olduğu tespit edildi. Bayraklı ilçesinde gözaltına alınan şüpheli S.G., İstanbul'a getirildi.

Görüntüler sosyal medyayı ayağa kaldırdı! Yakalandı, karar verildi 1

TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.G., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: AABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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sosyal medya darp
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