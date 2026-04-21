HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya

Görüntüler Suriye’den… Görkemli açılış tüm dünyada gündem oldu

İçerik devam ediyor

Yıllarca savaşın esiri olan Suriye’den son gelen görüntüler dikkat çekti. Suriye'nin Başkenti Şam'da Al Fayhaa spor salonu açılış töreni renkli görüntülere sahne oldu.

Suriye ve Lübnan erkek milli basketbol takımları, Şam'daki El-Fayha Spor Salonu'nun açılışı kapsamında dostluk maçında karşı karşıya geldi. Suriye ile Lübnan arasında dostluk maçının da yapıldığı açılışta Konuşan Suriye Cumhurbaşkanı Şara “Suriye ve Lübnan halkları arasında çok iyi bir ilişki vardı. Ama siyaset bu ilişkiyi bozdu. İlişkilerin onarılması adına bu faaliyet çok isabet oldu” dedi.

Karşılaşmayı Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, İçişleri Bakanı Enes Hattap, Gençlik ve Spor Bakanı Muhammed el-Hamid ve diğer bazı yetkililer izledi.

Açılış töreninde müsabaka öncesi basket atışları yapan Cumhurbaşkanı Şara, iki takımın oyuncularını selamlayarak, karşılaşma topunu imzaladı.

Açılışta kısa bir konuşma yapan Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, en sevdiği sporlardan biri olan basketbolu savaş nedeniyle bırakmak zorunda kaldığını söyledi.

Şara konuşmasında,"Başka benzer bir oyuna geçtik. Savunma taktiği, hücum, zafer ve mağlubiyetin olduğu farklı bir oyun. Gelecek, sizler için daha iyi şeyler saklıyor olabilir. "dedi.

Bu alanı seven bir Gençlik ve Spor Bakanı olduğunu belirten Şara, "Böyle bir açılışın gerçekleşmesi için çok emek harcadı. Birkaç gün önce istifasını verdi ama kabul etmedik." İfadelerini kullandı.

Şara sözlerine şöyle devam etti:

"Suriye ve Lübnan halkları arasında çok iyi bir ilişki vardı. Ama siyaset bu ilişkiyi bozdu. İlişkilerin onarılması adına bu faaliyet çok isabet oldu. İki ülke arasında net bir galip yok. Biri kazanırsa diğeri de kazanır. Suriye ve Lübnan çok yıprandı. Artık buna bir son vermek lazım. Şimdi imar ve kalkınma zamanı. Allah sizlere güzel hizmetler verebilmek için bize güç versin."

ULUSLARARASI STANDARTLARA UYGUN SPOR SALONU

Gençlik ve Spor Bakanı Yardımcısı Cemal Şerif ise yaptığı konuşmada, "Bugün, sadece duvarlar ve çatıdan ibaret olmayan, Suriyeli sporseverlerin sevgi ve adil rekabet içinde bir araya geldiği bu mekanda toplanıyoruz." dedi.

Şerif, uluslararası standartlara uygun olarak modernize edilen El-Fayha Spor Salonu'nun açılışını gerçekleştirmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Şerif "Suriye sporunun en önemli simgelerinden birini yeniden canlandırdık." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA   |   Bu içerik Şevket Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
suriye Basketbol açılış
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.