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75 gündür tutukluydu! Gazeteci İsmail Arı hakkında karar

BirGün muhabiri İsmail Arı, 75 günlük tutukluluğun ardından ilk kez hâkim karşısına çıktı. “Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” ve “gizliliğin ihlali” suçlamalarıyla yargılanan Arı hakkında tahliye kararı verildi.

75 gündür tutukluydu! Gazeteci İsmail Arı hakkında karar
Mehmet Hazar Gönüllü

BirGün muhabiri İsmail Arı hakkında görülen davada karar çıktı. “Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” ve “gizliliğin ihlali” suçlamalarıyla tutuklu bulunan Arı, 75 gün sonra ilk kez hakim karşısına çıktı.

KARAR VERİLDİ

Mahkeme, duruşmada Arı’nın tahliyesine karar verdi.

TOKAT’TA GÖZALTINA ALINMIŞTI

İsmail Arı, mart ayında ailesini ziyaret etmek için gittiği Tokat’ta gözaltına alınmıştı. Ankara’ya getirilen Arı, emniyet ve adliye sürecinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

75 gündür tutukluydu! Gazeteci İsmail Arı hakkında karar 1

Arı hakkındaki soruşturma dosyasında, bazı haberleri ve sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilmişti.

İDDİANAMEDE İKİ SUÇLAMA YER ALDI

Arı hakkında hazırlanan iddianamede “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” ve “gizliliğin ihlali” suçlamaları yöneltildi.

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