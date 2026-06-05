75 gündür tutukluydu! Gazeteci İsmail Arı hakkında karar

BirGün muhabiri İsmail Arı hakkında görülen davada karar çıktı. “Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” ve “gizliliğin ihlali” suçlamalarıyla tutuklu bulunan Arı, 75 gün sonra ilk kez hakim karşısına çıktı.
Mahkeme, duruşmada Arı’nın tahliyesine karar verdi.
İsmail Arı, mart ayında ailesini ziyaret etmek için gittiği Tokat’ta gözaltına alınmıştı. Ankara’ya getirilen Arı, emniyet ve adliye sürecinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.
Arı hakkındaki soruşturma dosyasında, bazı haberleri ve sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilmişti.
Arı hakkında hazırlanan iddianamede “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” ve “gizliliğin ihlali” suçlamaları yöneltildi.
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