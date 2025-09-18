Görüntüler tepki çekmişti! Naci Görür'den yeni açıklama: "Ne söylenirse doğru değildir"

Deprem uzmanı Prof. Naci Görür'ün bir fotoğrafı sosyal medyada büyük tepki çekmişti. Deprem Bilimci Prof. Naci Görür, deprem toplanma alanına 72 katlık rezidans diken bir firmanın reklam yüzü olan Görür'den konuyla ilgili yeni bir açıklama geldi.

"YOLUMUZ AYDIN, ÇAĞDAŞ VE KEMALİZM'DİR"

Prof. Dr. Naci Görür'ün ifadeleri şu şekilde:

"Arkadaşlar, Şişli’de yapacağım deprem söyleşisinin tek bir amacı var. Genç insanlara ve çocuklara deprem farkındalığı ve kültürü vermek. Onun dışında başka birşey yoktur ve ne söylenirse doğru değildir. Söyleşi sırasında çocuklara kitap, deprem çantası verilecektir ve bütün hizmetler ücretsiz olacaktır. Bizim derdimiz insanımızdır. İnsanımız ölmesin istiyoruz. Yapımız , fikrimiz bellidir. Hiç bir kuruluşla çıkar ilişkimiz yoktur. Yolumuz aydın, çağdaş ve Kemalizm’dir. Sevgiyle."