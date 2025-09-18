HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem

Görüntüler tepki çekmişti! Naci Görür'den yeni açıklama: "Ne söylenirse doğru değildir"

İstanbul'daki 6.2'lik depremin ardından kentteki toplanma alanları çok konuşulmuştu. Şişli'deki bir deprem toplanma alanında ise bir rezidansın yükseldiği görülmüştü. Rezidansın afişinde Prof. Dr. Naci Görür'ün fotoğrafının olması Türkiye çapında gündem olmuştu. Deprem uzmanı Görür'den konuya ilişkin bir açıklama geldi. Açıklamasında Görür, "İnsanımız ölmesin istiyoruz. Hiç bir kuruluşla çıkar ilişkimiz yoktur. Yolumuz aydın, çağdaş ve Kemalizm’dir." dedi.

Görüntüler tepki çekmişti! Naci Görür'den yeni açıklama: "Ne söylenirse doğru değildir"
Doğukan Akbayır

Deprem uzmanı Prof. Naci Görür'ün bir fotoğrafı sosyal medyada büyük tepki çekmişti. Deprem Bilimci Prof. Naci Görür, deprem toplanma alanına 72 katlık rezidans diken bir firmanın reklam yüzü olan Görür'den konuyla ilgili yeni bir açıklama geldi.

Görüntüler tepki çekmişti! Naci Görür den yeni açıklama: "Ne söylenirse doğru değildir" 1

"YOLUMUZ AYDIN, ÇAĞDAŞ VE KEMALİZM'DİR"

Prof. Dr. Naci Görür'ün ifadeleri şu şekilde:

"Arkadaşlar, Şişli’de yapacağım deprem söyleşisinin tek bir amacı var. Genç insanlara ve çocuklara deprem farkındalığı ve kültürü vermek. Onun dışında başka birşey yoktur ve ne söylenirse doğru değildir. Söyleşi sırasında çocuklara kitap, deprem çantası verilecektir ve bütün hizmetler ücretsiz olacaktır. Bizim derdimiz insanımızdır. İnsanımız ölmesin istiyoruz. Yapımız , fikrimiz bellidir. Hiç bir kuruluşla çıkar ilişkimiz yoktur. Yolumuz aydın, çağdaş ve Kemalizm’dir. Sevgiyle."

Görüntüler tepki çekmişti! Naci Görür den yeni açıklama: "Ne söylenirse doğru değildir" 2

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Polis ve jandarma okul çevresinde denetimlerini sıklaştırdıPolis ve jandarma okul çevresinde denetimlerini sıklaştırdı
Dava öncesi sessiz çığlık! Beyaz çarşaflı isyanDava öncesi sessiz çığlık! Beyaz çarşaflı isyan

Anahtar Kelimeler:
deprem naci görür
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.