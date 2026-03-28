Görüntüler Türkiye’den… 8 metrelik kar tünellerinin arasında ilerlediler

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde kar kalınlığı 8 metreyi aştı, açılan yollar dev tünellere dönüştü. İş makineleri zaman zaman karın içinde kaybolurken, ekipler çığ riskine rağmen gece gündüz mücadeleyi sürdürüyor.

Nisan ayı kapıdayken Yüksekova’da ortaya çıkan bu sıra dışı manzara, doğanın gücünü bir kez daha gözler önüne sererken ekiplerin verdiği zorlu mücadeleyi de çarpıcı şekilde ortaya koydu. Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde 8 metreyi aşan karda yapılan çalışma sonucu açılan yollar adeta tünelleri andırdı.

Yüksekova ilçesinde nisan ayına yaklaşılırken kardan oluşan tüneller hayret içinde bırakırken, karla mücadele çalışmaları yoğun şekilde devam ediyor.

İl Özel İdaresine bağlı Yüksekova Şantiyesi Şefliği ekipleri, ilçe merkezinde bulunan Doski bölgesi, İkiyaka Dağları ve Mergezer Yaylası yolunda çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Kardan oluşan tüneller ve 8 metreyi bulan kar kalınlığına karşı zaman zaman zor anlar yaşayan ekipler, kepçe ile açamadıkları yolda ekskavatör de kullanıyor.

Kepçenin boyunu aşan karda ilerlemekte güçlük çeken ekipler, çığ tehlikesine rağmen çalışmalarına gece gündüz devam ediyor.

Özellikle yüksek kesimlerde yaşayan vatandaşın mağdur olmaması için yoğun bir çalışma yürüten ekiplerin açtığı yollar ise tünelleri andırıyor.

Karla mücadele ekipleri günlerdir süren çalışmanın devam edeceğini ifade ederken, tünelleri andıran yollarda vatandaşlar hatıra fotoğrafı çektiriyor.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Şevket Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

İsrail'de sirenler çaldı! İran gece yarısı füze saldırısı başlattı

İzzet Ulvi Yönter duyurdu! MHP'deki görevinden istifa etti

Torreira canlı yayında duyurdu! Avrupa'daki son kulübünü açıkladı...

Gözaltına alınan Güzide Duran'ın ifadesi ortaya çıktı

Rusya'dan yeni savaş yasağı! Altından sonra şimdi de... 1 Nisan'da başlıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BlackRock Başkanı Laurence Fink ile bir araya geldi

