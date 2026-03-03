Görüntüler Türkiye'den! Iğdır'da Hamaney'i anmak için sokaklara çıktılar

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik polarak 28 Şubat'ta başlattığı saldırıların ardından savaş tüm şiddetiyle devam ederken, İran'da ölenlerin sayısı 700'ü aştı. Söz konusu saldırılarda İran'lı üst düzey siyasetçi ve komutanların yer aldığı isimler öldürülürken, ölenlerin arasında 1989 yılından bu yana ülkenin dini liderliğini yapan Ali Hamaney de vardı.

40 GÜNLÜK YAS İLAN EDİLMİŞTİ

Hamaney'in öldürülmesi İran'da büyük bir öfke patlamasına neden olurken, 40 günlük yas ilan edilmişti. Devrim Muhafızları intikam yeminleri ederek peş peşe karşı misilleme harekatları düzenlemişti.

IĞDIR'DA SOKAKLARA ÇIKTILAR

Hamaney'in ölümü Türkiye'de de ses getirdi. Ruhani lideri anmak ve yasını tutmak için Iğdır'da yaşayan Caferiler sokaklara döküldü.

HAMANEY'İ ANIP ABD VE İSRAİL'E ÖFKE KUSTULAR

Kent merkezindeki H. Yusuf Hacer Camii’nde kılınan öğle namazının ardından cami önünde toplanan kalabalık, sloganlar eşliğinde Zübeyde Hanım meydanına kadar yürüdü.

Yürüyüş boyunca Amerika ve İsrail aleyhine sloganlar atılırken, meydanda toplanan kalabalık tekbirler getirerek Hamaney'in posterlerini ve fotoğraflarını taşıdı.