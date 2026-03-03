HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Görüntüler Türkiye'den! Iğdır'da Hamaney'i anmak için sokaklara çıktılar

İçerik devam ediyor
Devrim Karadağ

İran’ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney’in ABD ve İsrail saldırılarında öldürülmesi sonrası Türkiye'de de anma programı yapıldı. Iğdır'da yaşayan Caferiler sokaklara dökülürken, Hameney'i anmak ve yasını tutmak için öğle namazının ardından cami önünde toplanıp meydana kadar yürüdü.

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik polarak 28 Şubat'ta başlattığı saldırıların ardından savaş tüm şiddetiyle devam ederken, İran'da ölenlerin sayısı 700'ü aştı. Söz konusu saldırılarda İran'lı üst düzey siyasetçi ve komutanların yer aldığı isimler öldürülürken, ölenlerin arasında 1989 yılından bu yana ülkenin dini liderliğini yapan Ali Hamaney de vardı.

Görüntüler Türkiye den! Iğdır da Hamaney i anmak için sokaklara çıktılar 1

40 GÜNLÜK YAS İLAN EDİLMİŞTİ

Hamaney'in öldürülmesi İran'da büyük bir öfke patlamasına neden olurken, 40 günlük yas ilan edilmişti. Devrim Muhafızları intikam yeminleri ederek peş peşe karşı misilleme harekatları düzenlemişti.

IĞDIR'DA SOKAKLARA ÇIKTILAR

Hamaney'in ölümü Türkiye'de de ses getirdi. Ruhani lideri anmak ve yasını tutmak için Iğdır'da yaşayan Caferiler sokaklara döküldü.

Görüntüler Türkiye den! Iğdır da Hamaney i anmak için sokaklara çıktılar 2

HAMANEY'İ ANIP ABD VE İSRAİL'E ÖFKE KUSTULAR

Kent merkezindeki H. Yusuf Hacer Camii’nde kılınan öğle namazının ardından cami önünde toplanan kalabalık, sloganlar eşliğinde Zübeyde Hanım meydanına kadar yürüdü.

Görüntüler Türkiye den! Iğdır da Hamaney i anmak için sokaklara çıktılar 3

Yürüyüş boyunca Amerika ve İsrail aleyhine sloganlar atılırken, meydanda toplanan kalabalık tekbirler getirerek Hamaney'in posterlerini ve fotoğraflarını taşıdı.

Görüntüler Türkiye den! Iğdır da Hamaney i anmak için sokaklara çıktılar 4

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Trump'tan İran açıklaması: Konuşmak istediler, 'geç' dedimTrump'tan İran açıklaması: Konuşmak istediler, 'geç' dedim
15 yaşındaki Fatih'i öldürmüştü! Cezası belli oldu15 yaşındaki Fatih'i öldürmüştü! Cezası belli oldu

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Iğdır İran Ali Hamaney
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
SON DAKİKA | Savaşta dördüncü gün! İsrail'den 'kara işgali' kararı

SON DAKİKA | Savaşta dördüncü gün! İsrail'den 'kara işgali' kararı

İran Devrim Muhafızları: "Hürmüz Boğazı kapatıldı, petrol 200 dolar olacak"

İran Devrim Muhafızları: "Hürmüz Boğazı kapatıldı, petrol 200 dolar olacak"

Ünlü futbolcudan savaş kararı! Futbolu bırakıp cepheye mi?

Ünlü futbolcudan savaş kararı! Futbolu bırakıp cepheye mi?

"Kurtlar Vadisi'nin Polat'ı fenomen diziye konuk olacak" iddiası

"Kurtlar Vadisi'nin Polat'ı fenomen diziye konuk olacak" iddiası

Akaryakıta dev zam bekleniyor: Tarih belli oldu! Güncel benzin, motorin fiyatları

Akaryakıta dev zam bekleniyor: Tarih belli oldu! Güncel benzin, motorin fiyatları

Haydarpaşa Limanı'nda gece mesaisi: 2026 model araçlar limana indirildi

Haydarpaşa Limanı'nda gece mesaisi: 2026 model araçlar limana indirildi

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.