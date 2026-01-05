Görüntüleri çok konuşulmuştu! Türkiye'nin konuştuğu tekel bayii cinayetinde cezalar onandı

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde gerçekleşen tekel bayii cinayeti kan dondurmuştu. Olayla ilgili davada İstinaf Mahkemesi'nin kararı açıklandı.

CEZALARI ONANDI

Gazeteci Emrullah Erdinç'in bildirdiğine göre; İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi, sanıklar hakkında verilen iki ayrı müebbet hapis cezası ile kasten öldürmeye teşebbüs cezasını hukuka uygun bularak onadı. Kararda, sanıkların suçun işlenişi üzerinde birlikte hakimiyet kurdukları ve irade birliğiyle hareket ettikleri açıkça vurgulandı.

Erzen ailesinin avukatı Kerim Bahadır Şeker ise Yunus Emre Erzen’e karşı işlenen suçtan verilen müebbet hapis cezasının ağırlaştırılmış müebbet hapse çevrilmesi talebini yinelediklerini belirterek, dosya için Yargıtay’a temyiz başvurusu yapılacağını açıkladı.

NE OLMUŞTU?

Güzelyurt Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi'ndeki tekel bayisinde 28 Temmuz 2023'te bazı kişiler arasında kavga çıkmış, şüpheliler tarafından silahla ateş açılması sonucu Yunus Emre Erzen olay yerinde, Batuhan Bayındır da kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmiş, Yusuf Erzen de yaralanmıştı.