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Görüntüleri Trump paylaştı! Onlarca Husiyi böyle bombaladı... "Bir daha saldıramayacaklar"

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ABD Başkanı Donald Trump'ın İran ve Yemen'deki Husilere yönelik baskıları tam gaz devam ediyor. Trump son olarak sosyal medya hesabından grup halinde duran Husileri bombaladığı görüntüleri paylaştı. Görüntülerde kuvvetli bir bombanın tam isabetle Husileri hedef aldığı görülürken Trump paylaşımında, "Bu Husiler tarafından bir saldırı yapılamayacak" notunu düştü.

Son günlerde aldığı gümrük tarifelerindeki değişiklik kararı sonrası dünya ekonomisinde adeta deprem etkisi yaratan ABD Başkanı Donald Trump bu sefer de Yemen'deki İran destekli Husileri bombaladığı anları sosyal medya hesabından paylaştı.

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"BU HUSİLER BİR DAHA SALDIRAMAYACAK"

ABD Başkanı Donald Trump’tan, Yemen'deki İran destekli Husilere yönelik devam eden saldırılarla ilgili yeni bir açıklama geldi.

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Kendisine ait Truth sosyal medya platformu üzerinden Husilere yönelik bir hava saldırısının görüntüsünü paylaşan Trump, "Buradaki Husiler saldırı talimatları almak için toplanmıştı. Ancak, bu Husiler tarafından bir saldırı yapılamayacak. Bir daha asla gemilerimizi batıramayacaklar" ifadelerini kullandı.

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Trump’ın paylaştığı görüntüde kalabalık bir Husi grubunun ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) tarafından hedef alındığı görülürken, ölü sayısına dair resmi açıklama yapılmadı.

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HUSİLER SALDIRI AÇIKLAMASINDA BULUNMUŞTU

Günün erken saatlerinde Husilerden yapılan açıklamada, İsrail’in Tel Aviv kentindeki askeri bir hedefe yönelik dron saldırısı gerçekleştirildiği bildirilmişti.

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) ise, dronun Ölü Deniz semalarında düşürüldüğünü duyurmuştu. Husiler ayrıca Yemen üzerinde ABD’ye ait bir keşif dronunun daha düşürüldüğünü iddia etmişti.

Kaynak: İHABu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
İran Yemen Husiler trump
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