Görünürlükten güvene: Mediazone’da reklam vermek neden marka imajını güçlendirir?

Mediazone, markalar için nasıl güvenli bir ortam oluşturur? Mediazone, Türkiye'nin en güçlü dijital medya ağlarından biri olarak, gelişmiş reklam teknolojileri, güçlü yayıncı portföyü ve entegre iletişim stratejileriyle markaların doğru kişilerin zihninde kalıcı bir yer edinmesini sağlar.

Mediazone’un yayıncı markalarına duyulan güven, sizin markanıza olan güveni nasıl etkiler? Mediazone markanızın algısını nasıl güçlendirir? Mediazone, markanızın üzerinde nasıl kalıcı etki sağlar?

1. MEDIAZONE REKLAMLARI HEDEF KİTLEYE NASIL ULAŞIYOR?

Mediazone, 40 milyonun üzerinde ziyaretçiyle geniş bir dijital ekosisteme sahip. Mediazone, 40 milyonun üzerinde ziyaretçiye nasıl ulaşıyor? Bunun en büyük nedenlerinden biri gelişmiş veri analizleri kullanarak reklamları potansiyel müşterilere göstermesinden kaynaklanır. Bu sayede de marka ilgisiz kişilere değil, gerçekten ilgili kullanıcılara görünür olur.

Peki, ilgili kullanıcılara görünür olmak neden önemlidir? Çünkü ilgili kullanıcı zaten sunduğunuz ürün ya da hizmetle az çok ilgilidir. Bu kişilere ulaşmak da, markanızın bir ihtiyaçla eşleşmesini sağlar. Kullanıcılar kendi ilgilendikleri ile ilgili reklam gördüklerinde markaya karşı güven ve sadakat duyar.

2. NEDEN MEDIAZONE'UN YAYINCILARI MARKA İÇİN ÖNEMLİ?

Mediazone'un bünyesinde ki önemli markalara baktığımızda Onedio, Mynet, Webtekno gibi Türkiye'de yüksek güvenilirliğe sahip yayıncılarla karşılaşırız.

Mediazone'a katılan yayıncılar nasıl bir büyüme katettiler?

Onedio: Ocak 2023’te Mediazone çatısı altına girdi. Onedio, incelediğinde, Mediazone'un reklam teknolojileriyle gelir modellerinin güçlendiğini gözlemliyoruz. Geniş yayıncı ağıyla erişim alanı büyüdü ve premium içerikler daha fazla markayla buluşturuldu.

Mynet: Ekim 2023’te Mynet ve oyun servisleri büyük çoğunluğu Mediazone tarafından satın alındı. Mynet'in içerik üretmi ve trafik optimizasyonu Mediazone'un veri teknolojisiyle yeniden yapılandırıldı ve bu sayede reklam gelirlerinde ciddi artışlar oldu. Ayrıca mobil platformlar ve genç kullanıcı kitlesiyle daha güçlü bağ kuruldu.

Webtekno: Mediazone çatısı altında teknoloji odaklı içerikler ekosisteme güç kattı. Burada en önemli kısım, birinci maddede de söz ettiğimiz gibi kullanıcıların ilgi alanına yönelik reklam geliştirmek. Mediazone, teknoloji tutkunlarına özel hedefli reklam modelleri geliştirerek sosyal medya etkileşimlerini arttırdı ve erişim kitlesini genişletti.

Mackolik: Türkiye'nin en büyük spor teknolojisi markası olarak halka arz edilen Mackolik, Mediazone'un medya gücüyle geniş spor sever kitlelere ulaştı. Spor markalarıyla dijital sponsorluklar büyüdü. Canlı veri servisleri medya içeriğiyle daha entegre sunuldu.

Yemek.com: Gıda ve mutfak markaları için etkili konumlandırmalar yapıldı. Tarif içeriklerine entegre ürün yerleşimiyle doğal reklam deneyimi sunuldu. Ev içi tüketim odaklı kampanyalar için güçlü bir dijital kanal haline geldi.

Hisse.net: Finansal hizmetler ve yatırım markaları için niş hedefleme imkânı sunuldu. Borsa ve yatırımcı kitlesine özel içerikler etrafında reklam konumlandırmaları yapıldı. Medya dışı sektörler (finans, fintech, danışmanlık) için güçlü bir dijital kanal oluşturuldu.

3. MEDIAZONE REKLAM TEKNOLOJİSİ MARKALARA NE FAYDA SAĞLAR?

Mediazone, kampanyaları gerçek zamanlı olarak izler ve bunu optimize ederek daima güncel kalmasını sağlar. Kampanyaları gerçek zamanlı olarak izlemek neden önemlidir? Çünkü reklam bütçeleri daha etkin kullanılır ve performans artırılır. Teknoloji tabanlı bu yaklaşım, kullanıcı deneyimini bozmadan etkili reklamlar sunmayı amaçlar. Markayla hedef kitle arasında güçlü bir bağ kurulmasını sağlar.

Markayla hedef kitle arasında güçlü bir bağ kurulmasının markaya yararı nedir? Markayla duygusal ya da değer temelli bir bağ kuran kullanıcı, benzer ihtiyaçları için tekrar aynı markayı tercih eder. Güven duygusu oluştuğunda kullanıcılar, markayı çevresine tavsiye etmeye daha istekli olur. Bu doğal yayılım, reklam bütçesi harcamadan yeni kitlelere ulaşmak anlamına gelir. Mediazone’un prestijli yayıncı ortamında görülen reklamlar bu etkiyi daha da hızlandırır.

4. ÇOK KANALLI REKLAM STRATEJİSİ NEDEN ÖNEMLİ?

Mediazone sosyal medya, dijital yayıncılar, video ve mobil platformlarını entegre ederek markanın vermek istediği mesajı tutarlı bir biçimde sunar. Bu, kullanıcıların markayı farklı farklı mecralarda görerek devamlı hatırlamasını kolaylaştırır ve yine farklı kanallarda görmek kullanıcı için güven duygusu oluşturur.

Farklı mecralarda markanın sürekli görünmesi neden önemlidir? Mediazone'un gelişmiş reklam teknolojileri sayesinde, farklı mecralarda yürütülen kampanyaların performansı birbirleriyle entegre şekilde ölçülür. Yani markanın hangi platformda, hangi mesajın daha etkili olduğunu gerçek zamanlı görmelerini ve kampanyayı optimize etmek açısından büyük kolaylık sağlar!