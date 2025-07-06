‘Göz kapağı estetiği ameliyatı 40 yaş üzerindeki bireylerde daha çok görülüyor’

Özel bir hastanede görev yapan Prof. Dr. Didem Serin, göz kapağı estetiği hakkında açıklamalarda bulundu.

‘YAŞLANMA VEYA GENETİK ETKENLERE BAĞLI GELİŞİYOR’

Göz kapağı estetiğinin genel bir kavram olduğunu belirten Prof. Dr. Serin, “Hastalarımızın ihtiyaçları doğrultusunda, göz çevresinde yaşın veya genetik faktörlerin etkisiyle oluşan fazla dokuların alınması ya da yeniden şekillendirilmesiyle, hastayı daha dinç bir görünüme kavuşturuyoruz” dedi.

40 yaş üzerindeki bireylerde bu ihtiyacın daha çok görüldüğünü, ancak bazı kişilerde genç yaşlarda da doğuştan gelen sarkmalar nedeniyle benzer operasyonların yapılabildiğini vurgulayan Prof. Dr. Serin, her hastaya aynı operasyonun uygulanmasının doğru olmayacağını ifade etti. “Kapak düşüklüğü mü var, yoksa sadece dokusal bir sarkma mı söz konusu? Alt kapakta torbalanma mı önde, yoksa gevşeklik mi? Bunların hepsini detaylı değerlendiriyoruz. Planlama buna göre yapılıyor” diye konuştu.

‘İZ KORKUSUNA GEREK YOK’

Ameliyatın genellikle iz bırakmadığını, göz kapağının iyi kanlandığı için iyileşme sürecinin hızlı olduğunu belirten Prof. Dr. Serin, “Elbette bu bir ameliyat. Çok nadir de olsa iz kalabilir, ancak çoğu hastada izsiz ve doğal bir görünümle süreç tamamlanıyor” ifadelerini kullandı.Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır