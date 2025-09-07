Göz seğirmesi hangi sağlık sorunlarına işaret eder? Göz seğirmesi neyin belirtisi?

Göz seğirmesi, pek çok kişinin günlük yaşamında en az bir kez karşılaştığı yaygın bir durumdur. Günlük koşuşturmaca içerisinde aniden ortaya çıkan bu durum, kimi zaman kısa sürede kaybolurken kimi zaman da uzun sürmektedir. Genellikle geçici bir rahatsızlık gibi görünse de göz seğirmesinin arkasında farklı sağlık problemlerinin de olabileceği unutulmamalıdır.

Göz seğirmesi hangi sağlık sorunlarına işaret eder?

Göz seğirmesi genellikle yorgunluk, stres veya uykusuzluk gibi günlük yaşamdan kaynaklanan sebeplerle ortaya çıkmaktadır. Fakat bazı durumlarda bu seğirmeler, farklı sağlık sorunlarının habercisi olabilmektedir. Göz seğirmesine sebep olan rahatsızlıklar genel olarak şu şekildedir:

Vücutta magnezyum ve potasyum eksikliği olması kasların istemsiz olarak kasılmasına yol açabilmektedir. Göz seğirmesi de bu eksikliklerin ilk belirtilerindendir.

Yoğun stres altında olan kişilerde göz kaslarında sık sık kasılmalar meydana gelebilmektedir. Bu durum genellikle psikolojik baskıların bedensel yansımasıdır.

Uzun süre televizyon veya bilgisayar ekranına bakmak göz seğirmesini tetikleyici sebeplerdendir.

Göz kuruluğu ve bazı görme bozuklukları göz seğirmesini artırabilmektedir.

Çok daha nadir olmakla birlikte sinir sistemiyle ilgili bazı hastalıklar göz çevresinde seğirmelere sebep olabilmektedir.

Fazla kafein tüketimi ve uyku düzensizlikleri de göz seğirmesinin sık karşılaşılan nedenleri arasında bulunmaktadır.

Tüm bu nedenler göz önünde bulundurulduğunda, göz seğirmesinin çoğunlukla basit ve geçici bir durum olduğu söylenebilmektedir. Fakat her bedensel belirti gibi bu durumda dikkate alınmalıdır. Özellikle uzun süre devam eden ve başka belirtilerle birlikte görülen seğirmelerin göz ardı edilmemesi gerekmektedir. Böyle durumlarda mutlaka uzman bir hekime başvurulmalıdır.

Göz seğirmesi nasıl geçer?

Göz seğirmesi, genellikle kısa sürede kendiliğinden kaybolan bir durumdur. Ancak rahatsızlık hissini azaltmak veya tekrar etmesini önlemek amacıyla bazı basit yöntemlerden yararlanılabilmektedir. Bu yöntemler şu şekildedir:

Uykusuzluk göz kaslarının yorulmasına sebep olmaktadır. Bu yüzden yeterli uyku düzeni sağlamak seğirmelerin azalmasına yardımcı olacaktır.

Stres, göz seğirmesinin en yaygın nedenleri arasında yer almaktadır. Günlük hayatta gevşeme tekniklerine, nefes egzersizlerine veya kısa molalara yer vermek bu durumu hafifletebilmektedir.

Çay, kahve ve enerji içeceklerinde bulunan kafein, kasların aşırı uyarılmasına sebep olmaktadır. Bu yüzden bu içeceklerin tüketimini azaltmak göz seğirmesini önlemede etkili olacaktır.

Uzun süre ekran karşısında olmak göz kaslarını zorlayan durumlardan biridir. Ekran kullanımında düzenli aralar vermek ve gözleri dinlendirmek göz seğirmelerini azaltmaktadır.

Göz kapağına nazikçe uygulanan sıcak kompres kasların gevşemesine yardımcı olarak seğirmenin kısa sürede geçmesini sağlamaktadır.

Çoğu zaman bu yöntemlerle göz seğirmeleri kısa sürede ortadan kalkmaktadır. Fakat uzun süre devam eden, şiddeti artan veya görme sorunlarıyla beraber seyreden seğirmelerde mutlaka bir uzmana başvurmak gerekmektedir.

Göz seğirmesi ne zaman ciddiye alınmalı?

Çoğu göz seğirmesi kısa süreli ve zararsız olsa da bazı durumlarda dikkat edilmesi gereken bir durum haline gelebilmektedir. Göz seğirmesinin ciddi bir sağlık sorunun habercisi olabileceğini gösteren işaretler şu şekildedir: